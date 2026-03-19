Alejandro Castro, cónsul general de Cuba, valora desde Mallorca la situación actual del país: "Jamás negociaremos nuestra soberanía con Estados Unidos"

Alejandro Castro Medina, cónsul general de Cuba en Barcelona, se deshacía de su corbata nada más sentarse en el interior de una de las salas del Café Esment de Palmanova, donde este mediodía ha participado en un encuentro organizado por Eticentre con una decena de pequeños empresarios de Mallorca. "Así me siento mucho más cómodo", bromeaba Castro. El diplomático acababa de mantener una charla con el delegado del Gobierno en Baleares, una reunión más formal, y comentaba que mañana se trasladará al Parlament para conversar con los grupos políticos sobre la situación actual del país, en el que actualmente operan varias cadenas hoteleras mallorquinas como Melià, Iberostar o Roc Hotels. Castro, distinguido jurista y magistrado en Cuba, ha arrancado su intervención abordando sin ambages la presión creciente que Donald Trump viene ejerciendo sobre este enclave caribeño: "Estamos preparados para resistir, y el que quiera batalla la tendrá. Cuba ha trasladado su interés y decisión de conversar con Estados Unidos, pero que nadie se equivoque: una cosa es conversar y la otra es negociar. Cuba jamás negociará nada que tenga que ver con su soberanía, independencia o autodeterminación".

El país se encuentra a día de hoy sumido en una fuerte crisis energética y de suministros: el pasado mes de diciembre Estados Unidos amenazó a con imponer aranceles o sanciones a cualquier estado que quisiera vender petróleo a Cuba, provocando que dos grandes proveedores como México o Venezuela dejaran de suministrar crudo al país caribeño. Trump, además, ha asegurado en declaraciones recientes que para él sería "un gran honor tomar Cuba", hablando al mismo tiempo de una posible "acción inminente" para hacer caer el régimen comunista. Las restricciones norteamericanas ya han provocado las primeras consecuencias para el pueblo cubano: hace un escaso día el país recuperaba la electricidad tras más de 29 horas seguidas sin luz.

En este contexto, Castro ha señalado que el turismo del país, del cual se benefician diversas e importantes empresas mallorquinas, "está sufriendo una depresión" a causa de las restricciones sobre el petróleo impuestas por EE.UU. "No está entrando ni un litro. Cuba no se sostenía solo con el petróleo de Venezuela, recibimos combustible de otros países, pero Trump, el 'Gran César', ha decidido multar a todos los países que nos vendan", explicaba el diplomático. A día de hoy, ha detallado Castro, Cuba produce petróleo para aproximadamente un 45% de la demanda energética del país. Sin embargo, ese combustible "es muy sucio, tiene mucho azufre", por lo que requiere de más tratamiento previo antes de poder transformarse factualmente en energía. "Actualmente hemos hecho algunos ajustes en centrales termoeléctricas para que puedan asumir ese petróleo", ha señalado.

Castro se ha referido a la "política de la barbarie" que a su juicio está llevando a cabo Trump durante su segundo mandato y ha asegurado que "el mundo tiene que reaccionar" ante sus acciones, ya que, según ha advertido, "le puede tocar a cualquiera". "Enfrentamos un mundo sin normas. Nosotros estamos adoptando un grupo de medidas internas en el país para resistir cualquiera de las circunstancias que se están avecinando. No puedo hablar de esas medidas, pero estamos dispuestos a resistir y vencer", ha defendido.

El cónsul general, desde una postura anclada al movimiento revolucionario cubano, ha reivindicado que su país es "experto en crisis" y ha asegurado que pese a la situación actual "sobreviviremos como hasta ahora lo hemos hecho". "El bloqueo de Estados Unidos no nos ha permitido tener el país que queríamos y que nos merecemos. Queremos vivir mejor, avanzar, pero el gran imperio del planeta quiere hacer creer al mundo que Cuba es un estado fallido que no tiene solución, que el socialismo de Cuba es sinónimo de miseria y hambre", ha lamentado Castro, a lo que ha añadido con cierto orgullo: "El único delito que hemos cometido es acometer una revolución en la cara del imperio. Saben que sin el bloqueo Cuba estaría en un lugar que no pueden calcular".

Tras abordar temas de carácter más comercial y profundizar sobre las posibilidades de inversión actuales en el país, Castro ha querido dejar claro que "Cuba es el único país del mundo que tiene como enemigo al país con el imperialismo más grande del mundo" y ha compartido una reflexión a su parecer de relevancia para entender la situación actual y de futuro del país: "Que nadie olvide que nada en Cuba ha sucedido o puede analizarse sin tener en cuenta la existencia de Estados Unidos".