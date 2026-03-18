El PSIB se compromete a apoyar en el Parlament los cambios que los taxistas reclaman para su nuevo reglamento

El PSIB está dispuesto a entregar sus votos al Govern para que se garantice la modificación del nuevo reglamento que regula la actividad del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y satisfacer las exigencias planteadas por el primero de estos colectivos, según ha señalado el portavoz del grupo socialista en el Parlament, Iago Negueruela, que ha comparecido acompañado del presidente de la asociación de taxistas de PIMEM, Gabriel Moragues, y del secretario de la de CAEB, Florián Talaya.

Un aspecto subrayado por Negueruela es que el Govern de Marga Prohens se está viendo obligado a modificar un reglamento que aprobó hace menos de un mes por el descontento que algunos de sus puntos han generado en el sector del taxi, relacionados por las condiciones para conceder por delegación de competencias las licencias estatales a los VTC, y con el plazo para que un taxista que se jubila tenga que transferir su licencia, de tres meses, y que se considera demasiado limitado.

Los taxistas reclaman cambios en el reglamento sobre su actividad y la de los VTC / B. Arzayus

Reunión de PSIB y taxistas

Estas reivindicaciones han sido analizadas por los citados representantes del sector y por dirigentes socialistas durante una reunión celebrada esta mañana, antes de comparecer juntos para hacer el citado anuncio.

El compromiso del PSIB es que dará apoyo en el Parlament a los cambios que respondan a las demandas de los taxistas, tanto si se trata de convalidar posteriormente el decreto ley que el Ejecutivo podría aprobar este viernes como si la vía para hacer estos cambios es el de la presentación por parte del PP de enmiendas en una ley ómnibus. De esta forma, se suprime además una posible dependencia de la postura que pueda adoptar Vox, dado que populares y socialistas suman sobradamente una mayoría para la aprobación parlamentaria.

Enmiendas propias

Además, se ha apuntado que los socialistas tienen la intención de presentar enmiendas propias que vayan más allá de las que el Govern pueda plantear a la hora de defender los intereses del taxi.

Negueruela ha apuntado que el PSIB adopta esta postura por su deseo de «resolver problemas de la gente», y ha destacado que toma esta decisión tras reunirse con los representantes del taxi y mientras la presidenta Prohens "está de viaje por el Caribe».

Por su parte, Moragues y Florián han valorado la voluntad política existente a la hora de dar apoyo a sus reclamaciones, tras haber mantenido encuentros en torno a ellas tanto con el PSIB como con el PP y Més.