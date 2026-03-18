El Govern modificará el reglamento del taxi con menos de un mes de vida ante el descontento del sector

El Govern balear está planteando al sector del taxi modificar el nuevo reglamento que regula a este sector y a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), y que lleva menos de un mes en vigor tras su aprobación por el propio Ejecutivo de Marga Prohens, ya sea mediante un decreto ley que se debería aprobar en el Consell de Govern del próximo viernes o a través de un proyecto de ley a aprobar por el Parlament (la decisión se adoptará en cuestión de horas, se asegura), según se confirma desde las asociaciones que representan a este sector en Mallorca. Este cambio se justifica por el descontento que algunos aspectos del citado reglamento está generando entre los taxistas, y la celeridad con que se plantea aprobar por la vía del decreto ley se explica por las enmiendas que desde el PSIB se van a presentar en el Parlament para contentar al sector y la pretensión del Ejecutivo autonómico de ser él quien lidere esos cambios.

Desde las asociaciones de taxistas de Mallorca se apuntan dos aspectos en los que se quiere centrar el mencionado decreto ley según las consultas. Uno es el de las condiciones para otorgar licencias de VTC y evitar un desembarco de plataformas como Uber y el segundo está relacionado con la fijación de un plazo de tres meses para que los taxistas que se jubilan transfieran sus licencias. Había un tercer aspecto en relación con el área de prestación conjunta en toda Mallorca del servicio del taxi que finalmente se ha descartado tras la reunión mantenida ayer entre la conselleria de Movilidad que lidera José Luis Mateo y los representantes del sector.

Licencias de VTC

Lo que el sector reclama al Govern es que se condicione la concesión por su parte de licencias estatales de VTC (por delegación de competencias) a que el receptor de la misma garantice que el servicio que va a prestar tiene ese carácter estatal, es decir, que lo va a dar también en la península, con la posibilidad de retirarlas si se comprueba que no cumple ese requisito.

José Luis Mateo, conseller de Movilidad / B. Ramón

Hay que destacar que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que obliga a tramitar de nuevo 600 licencias de VTC reclamadas por una empresa vinculada a Uber, y que abre la puerta a hacer otro tanto con unas 10.000 en el conjunto de las islas, hace referencia a esas autorizaciones de carácter estatal. Con ello se quiere evitar que esos coches den solo un servicio de ámbito autonómico o urbano.

El punto que ya se ha descartado y que pedían los taxistas es que se modifique hace referencia a que el Govern apruebe directamente la creación del área de prestación conjunta, que permitiría a cualquier taxi trabajar en toda Mallorca, salvo que el 25% de los municipios se declare en contra de la media. Lo que el reglamento contempla es que para crearla primero tengan que posicionarse a favor el 75% de los Ayuntamientos, haciendo que este trámite sea mucho más complejo. Sin embargo, este último redactado es el que se va a mantener.

Licencia de taxi

El segundo aspecto que se plantea modificar es la exigencia de que la licencia de un taxi se transfiera en un plazo máximo de tres meses desde el momento de la jubilación de su titular. Las asociaciones del taxi considera que este punto «nos lo colaron» con la aprobación del citado reglamento, y mientras que hay organizaciones del sector que piden ampliar ese tiempo a seis meses, pero con un primer año de moratoria (es decir, esa obligatoriedad se demora a año y medio en primera instancia), otras piden que ese plazo no exista, como sucedía hasta ahora. Además, se defiende que no tenga carácter retroactivo dado que hay licencias que llevan años explotándose por un familiar del titular ya jubilado o por un asalariado.

Desde las asociaciones de taxistas se señala que para hacer estos cambios existe tanto la opción del decreto ley como la de llevarlos al Parlament como proyecto de ley (modificaría la de 2014 y, consecuentemente, el nuevo reglamento), pero se apunta que la pretensión inicial del Govern, aunque todavía sin confirmar, es emplear la primera vía y aprobarla el próximo viernes para evitar que la oposición gane tantos ante el sector, dado que el PSIB ya ha anunciado su intención de incluir algunos de estos puntos como enmienda a la ley ómnibus que la Cámara está tramitando, y cuyo plazo de presentación concluye el jueves.

Desde el sector se señala la preocupación existente en el Ejecutivo de Marga Prohens a que sea la oposición, con el respaldo de Vox, la que logre finalmente que esas enmiendas salgan a delante como incorporación al citado proyecto de ley, de ahí que se busque mantener el control y el protagonismo en esos cambios por la vía del decreto ley, aunque luego tenga que ser convalidado por el Parlament.