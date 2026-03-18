El PSOE exige a Prohens que cancele su viaje institucional al Caribe: "Debe volver"

"Prohens debe volver, no debería haberse ido". El PSIB-PSOE exige a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que cancele su viaje institucional al Caribe y regrese a Baleares ante el actual contexto económico derivado de la Guerra de Irán. Así lo ha expresado esta mañana el diputado Marc Pons, que ha hecho una valoración negativa de la postura del PP ante el conflicto bélico. "Mientras mantiene un discurso, vota en dirección opuesta a lo que dice, como pudo verse ayer, cuando votó en contra de medidas orientadas a proteger a las familias, a no apoyar no dejar utilizar las bases militares situadas en territorio español o al abstenerse", detalla el portavoz socialista.

Ante esta situación, Pons ha cuestionado la ausencia de Prohens y ha exigido que cancele el viaje para trabajar en un paquete de ayudas para la población: "Prohens debe volver, no debería haberse ido". También ha subrayado que en el Govern "no hay ninguna voluntad de liderazgo, con una presidenta desaparecida y una preocupación de los sectores económicos que reclaman una escucha activa".

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Por eso, Pons ha subrayado que, además de presentar un paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra, el PSIB-PSOE también ha pedido el coste del viaje de Prohens al Caribe.