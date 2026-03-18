El PSOE exige a Galmés destinar los más de 100 millones de euros del remanente de las cuentas de 2025 a paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado la puesta en marcha inmediata de un paquete de medidas sociales y económicas para hacer frente al aumento de precios derivado de la crisis internacional. La propuesta plantea utilizar los 134 millones de euros de remanente de tesorería correspondientes a 2025. La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha denunciado la "falta de iniciativa" del persidente insular Llorenç Galmés y del Govern ante una situación marcada por la guerra en Oriente Medio y la creciente inflación, mientras que la portavoz adjunta, Sofia Alonso, ha advertido de que las personas más vulnerables "ya están sufriendo" y que el Consell dispone de recursos para actuar "de manera inmediata".

Durante una comparecencia frente al mercado de Pere Garau, en Palma, Cladera y Alonso han presentado un conjunto de medidas que, según han señalado, podrían activarse "mañana mismo" si existiera voluntad política. Han elegido este escenario por ser uno de los lugares donde el encarecimiento de la cesta de la compra impacta con mayor intensidad en las familias.

Cladera ha señalado que el contexto global es de "incertidumbre absoluta" y que los efectos de la guerra en Oriente Medio ya se perciben en Mallorca, con incrementos generalizados en productos básicos, energía y carburantes. En este sentido, ha insistido en que las administraciones deben reaccionar para proteger especialmente a la clase media y trabajadora. Asimismo, ha criticado la inacción institucional: "En dos semanas de conflicto no hemos visto ni una sola medida ni previsión", ha afirmado, añadiendo que esta situación se produce mientras "Prohens se va al Caribe y Galmés no hace nada".

Ante este escenario, los socialistas reclaman la activación de un nuevo escudo social financiado con el remanente de 134 millones de euros procedente de la liquidación del presupuesto de 2025, que atribuyen a la baja ejecución presupuestaria de la institución insular. Cladera ha defendido que estos recursos deben destinarse a medidas similares a las aplicadas en 2021 y 2022, cuando se movilizaron más de 125 millones de euros para mitigar los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Las propuestas de los socialistas

Entre las propuestas, se incluyen ayudas directas a las familias para compensar el aumento del coste de la cesta de la compra, la energía y los carburantes; una línea específica de apoyo al alquiler ante la finalización de 24.000 contratos este año; y medidas de respaldo a autónomos, pequeñas empresas y sectores especialmente afectados, como el primario y el transporte. También se plantea reforzar el apoyo al producto local como alternativa frente a los productos importados, más afectados por el encarecimiento del transporte.

Por su parte, Alonso ha subrayado que las crisis económicas afectan en primer lugar a las personas más vulnerables y ha reclamado que el Consell y el IMAS garanticen recursos de acogida dignos para las personas sin hogar, especialmente aquellas en riesgo de desahucio de la antigua prisión de Palma, denunciando la falta de alternativas habitacionales.

Asimismo, ha señalado que el remanente permitiría reforzar los servicios sociales municipales, crear ayudas específicas para jóvenes y proteger a las personas mayores en riesgo de perder su vivienda debido al aumento de precios. También ha propuesto que el IMAS asuma el 100 % del coste de los centros de día durante al menos seis meses para aliviar la carga económica de las familias.

El Grupo Socialista ha instado al Consell de Mallorca a aprobar este paquete de medidas con la mayor urgencia posible, ante la posibilidad de que los efectos de la guerra en Oriente Medio se prolonguen en el tiempo.