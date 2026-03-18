El programa 'Lloguer segur' solo consigue alquilar 77 viviendas de las más de 2.000 prometidas

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha mantenido que el programa 'Lloguer segur' puesto en marcha por el Govern hace más de un año "no es un fracaso", aunque en este tiempo haya conseguido alquilar 77 viviendas frente a las 2.000 o 3.000 estimadas.

El representante del Ejecutivo ha hecho esta reflexión durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament, para informar sobre este asunto.

Así, ha indicado que este programa trata de aportar "seguridad" y "confianza" a los propietarios e inquilinos para alquilar viviendas vacías a precios tasados, para residentes con un mínimo de cinco años de residencia.

Ante esto, ha detallado que hasta la fecha se han conseguido arrendar a través de este programa 77 viviendas: 70 en 22 municipios de Mallorca -aunque la mayoría están en Palma-, cuatro en Menorca y tres en Ibiza.

Mateo ha alegado que ya se trabaja en modificaciones para ampliar el programa y que haya más gente dispuesta a alquilar sus inmuebles con este programa 'Lloguer segur', que subvenciona el Govern con un 30% del pago de la renta.

De este modo, ha subrayado que la media de los alquileres que se pagan con el programa es de unos 955 euros, mientras que el propietario percibe de media 1.365 euros de ingresos. La mayoría las casas tiene cerca de 100 metros cuadrados y cuenta con entre dos y tres habitaciones.

También ha incidido en que la tasación de la casa la realiza el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y se ha establecido una horquilla de precios máximos que en Mallorca y Menorca es de 1.500 euros y en Ibiza en Formentera de 2.100 euros. Por estas viviendas los inquilinos pagarían un máximo de 1.050 euros y 1.400 euros, respectivamente.

Los cambios en la normativa ha deslizado que buscarán "la máxima seguridad jurídica" y pasarán por "flexibilizar" las condiciones para obtener más viviendas vacías o sin uso residencial, con las que ampliar la oferta disponible.

Pese a desechar la idea del "fracaso", ha reconocido que le gustaría que "hubiera más viviendas" inscritas en le programa y que se tramitaran "más rápido".

Todo estos datos los ha contrapuesto a las viviendas de protección oficial entregadas por el Ibavi en la pasada legislatura --que ha cifrado en cinco-- o las expropiadas a grandes tenedores --unas 16--.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la comparecencia del Parlament. / PARLAMENT

Inspectores municipales para captar pisos

Por parte de Més per Mallorca ha intervenido el diputado Ferran Rosa, quien ha planteado crear un cuerpo de inspectores en los ayuntamientos, subvencionado por el Govern, para captar pisos vacíos que se integrarían en el programa 'Lloguer segur'.

Rosa ha explicado que la iniciativa, que ya ha registrado en el Parlament como proposición no de ley, nace con la vocación de "mejorar la captación de viviendas vacías" para ponerlos a disposición de la gente en régimen de alquiler "asequible", identificar el estado real del parque edificado vacío, mejorar las políticas públicas para su rehabilitación y localizar viviendas que se alquilan como establecimientos turístico ilegal.

Asimismo, ha remarcado que el modelo de captación de viviendas del Govern es "del todo insuficiente", dado que se ha limitado a "una campaña de publicidad" y a la difusión a través de los colegios profesionales que participan. Por eso ha considerado que es necesario dirigirse activamente a los titulares de inmuebles vacíos, al promover que los pongan a disposición del programa como alquiler asequible.

Rosa ha aseverado que el Govern tiene presupuesto para llevar a cabo estas iniciativas en vista a que "no ha ejecutado el 95% del dinero reservados al programa 'Lloguer segur'", que era de 14 millones de euros anuales.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha calificado de "fracaso estrepitoso" el programa y ha reprochado que esté orientado a adjudicar las viviendas a "la gente con más dinero". También ha reprobado que se haya empleado para rebajar una multa a un infractor que dedicaba su vivienda al alquiler turístico.

Por eso, ha recriminado a Mateo que el Govern no aporte "ninguna solución" para abordar la emergencia habitacional y se dedique a hacer "marketing, publicidad y propaganda".

Por parte de Més per Menorca, el diputado Josep Castells ha señalado que si el Govern hubiera llevado a cabo la expropiación de las 88 viviendas de Metrovacesa, se habría conseguido unos resultados similares al 'Lloguer segur'.

Así, ha alegado que en su formación no creen en el "unicorio" que alude el Govern al decir que "la gente tiene pisos sin alquilar por los posibles desperfectos" que puedan sufrir, ya que esto, a su juicio, no entraría dentro de una lógica económica.

Al mismo tiempo, ha recalcado que con el 'Lloguer segur' se ha despejado la "incógnita" de la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios, dado que el casero y el inquilino en estos casos en el Govern, algo que ha sostenido que es "una bicoca" para los propietarios.

Por estos motivos, ha preguntado a Mateo cuáles cree que son los motivos por los que no se adhieren al programa, si es porque los colegios profesionales "no se aplican lo suficiente" o porque "no se conoce el programa".

El diputado no adscrito Xisco Cardona ha achacado la falta de viviendas en el programa a la ley estatal de vivienda, por la que los propietarios, a su modo de ver, "no tienen seguridad jurídica". Por otra parte, le ha consultado a Mateo por los millones que llegarían a Baleares con el Plan Estatal de Vivienda anunciado por el Gobierno central.

En la misma línea ha ahondado la diputada del PP Margalida Pocoví, quien ha pedido información sobre si alguna medida del Ejecutivo podría complementar a este plan, a través de la rehabilitación de viviendas que luego vayan al alquiler seguro.

Mateo ha contestado que es "un buen programa" para el que se valorarán las aportaciones y propuestas de mejora. Para ello ha resaltado la necesidad de contar con datos, porque no cree que la cifra aportada por el INE en 2023 sea la cifra real de Baleares.

Por este motivo, ha adelantado que se firmarán convenios con diversas entidades o con los ayuntamientos para conocer los consumos de suministros, los casos de segundas residencias y los alquileres turísticos.

Al mimos tiempo, ha admitido que la okupación y la ley estatal de vivienda "no son la única razón" de que los propietarios no alquilen pero es "una razón de mucho peso".

El conseller ha explicado que se hará una "importante labor de difusión" del programa, porque una de las razones de los datos es lo "poco conocido" que es. Por otro lado, ha mencionado la existencia inicial de un escenario de "desconfianza general" de los propietarios a recibir las rentas por aprte del Govern.

Subir a 1.200 euros el límite para recibir ayudas

De igual modo, el conseller ha mencionado que en las reuniones que se ha mantenido con el Ministerio de Vivienda se ve "con buenos ojos" el aumento del límite para recibir ayudas al alquiler hasta los 1.200 euros mensuales de renta pero ha aclarado que todavía "no tienen datos".

Noticias relacionadas

En cuanto al Plan Estatal de Vivienda, ha esbozado que en los borradores que les han trasladado se habla de destinar el 40% del presupuesto a la construcción de vivienda, el 30% a rehabilitación y el 30% a ayudas, aunque estos porcentajes pueden variar. No obstante, ha apuntado a que también tendrán que negociar con el Ministerio porque las ayudas a rehabilitación estarán topadas y habría que transmitir "la singularidad balear".