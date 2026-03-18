PP y Vox eliminarán las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular en Baleares

PP y Vox han cerrado un acuerdo para eliminar las ayudas sociales a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en Baleares. Los de Abascal presentarán una enmienda a la ley de proyectos estratégicos pactada con los populares para que los inmigrantes sin papeles no puedan acceder a la Renta Social Garantizada.

Cabe recordar que, hasta ahora, era suficiente con estar empadronado en las islas para poder acceder a estas ayudas. No obstante, a raíz de este acuerdo se pedirán 3 años de residencia legal en Baleares para acceder a este tipo de prestaciones por parte de los extranjeros irregulares.

"Cuando recibes una ayuda tienes que poder demostrar un arraigo a esta tierra. Nosotros defendemos una inmigración regulada, que viene a aportar y trabajar. Ayudas sociales sí, fraude en las ayudas sociales no", expresó hace unas semanas la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuando confirmó que cumplirían con lo pactado con Vox.

Acuerdo presupuestos

Así, esta es una de las medidas que PP y Vox pactaron en el último acuerdo de presupuestos cerrado el año pasado. Otro de los puntos recogidos en el acuerdo entre PP y Vox es el de establecer un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados. Según explicó Prohens, esta es una medida "no solo para frenar el efecto llamada, sino que es la garantía de que el recurso de emancipación se aprovechará con un menor que está en el sistema y que ha seguido todo un proceso y acompañamiento".

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"Tenemos un pacto con Vox que ya anunciamos cuando se aprobó la ley de proyectos residenciales y aceleración donde hay toda una serie de políticas que compartimos ambos partidos para minimizar el efecto llamada. Es lo que cumpliremos porque el Govern siempre cumple con lo pactado", expresó también la presidenta.