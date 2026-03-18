El PP plantea rebajas fiscales para congelar el alquiler en Baleares mientras Vox pide recuperar "Palma de Mallorca"

Una vez resueltos los últimos puntos del acuerdo de presupuestos de 2025 en materia de inmigración, PP y Vox abren una nueva negociación en Baleares con aroma a precampaña electoral. Así, los populares buscan el apoyo de los de Abascal para aprobar rebajas fiscales en vivienda, mientras que Vox pide ayuda del PP para recuperar topónimos en castellano como "Palma de Mallorca" y "Mahón". Un pulso que se enmarca en las enmiendas vinculadas a la ley de proyectos estratégicos.

El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado hoy un paquete de enmiendas a la tramitación de esta normativa, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes, familias numerosas y monoparentales, y personas con discapacidad. Entre estas propuestas destaca la deducción fiscal para que los propietarios no suban los precios de los alquileres o los ajusten al IPC en 2026. . Una desgravación que será de hasta 2.000 euros por contribuyente y de hasta 800 euros por inmueble. "El objetivo de dar un incentivo fiscal para evitar que se disparen los precios en las renovaciones del alquiler", ha destacado Sagreras.

Cabe recordar que, según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Baleares en 2026 podrían crecer una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler.

Bonificación ITP

El portavoz de los populares también ha hecho referencia a una enmienda para ampliar los umbrales de bonificación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), de manera que las viviendas de hasta 331.000 € en Mallorca y Menorca puedan beneficiarse de las bonificaciones en la compra de la primera vivienda.

"Esta medida da continuidad a la aplicación que ya ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes. Además, hemos presentado enmiendas para la rebaja del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), que implicará su eliminación para menores de 30 años y personas con discapacidad en la compra de la primera vivienda, y una reducción al 0,5 % para menores de 36 años, familias numerosas y monoparentales", expone Sagreras. El PP también propondrá "una reducción del 50 % tanto del ITP como del AJD en la compra de Vivienda de Precio Limitado, para incentivar el acceso a viviendas asequibles dentro de los límites regulados”.

"Este conjunto de medidas tiene un objetivo claro: abaratar el coste de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, y asegurar que los baleares puedan acceder a una vivienda asequible”, señala Sagreras.

Topónimos en castellano

En el caso de Vox, los de Abascal han presentado una enmienda para modificar la ley de normalización lingüística para que los topónimos de Baleares tengan como forma oficial la castellana y la catalana. De esta forma, también piden que "los nombres de las vías urbanas han de ser determinados por los ayuntamientos correspondientes, también de acuerdo con el citado asesoramiento, dando preferencia a la toponimia popular tradicional y a los elementos culturales autóctonos".

Así, los de Abascal reclaman recuperar topónimos como "Palma de Mallorca o Mahón". Una petición que el PP no aceptará si modifica la ley de normalización lingüística, tal y como ha expresado esta mañana Sagreras.

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Pistolas taser

En el ámbito de la seguridad, Vox reclama el uso de pistolas Taser por parte de las Policías Locales, al ser "armas no letales necesarias para reducir a delincuentes violentos". Paralelamente, se ha propuesto que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de Policía Local para militares de tropa y marinería que cumplen 45 años. "Es de justicia aprovechar la disciplina y experiencia de quienes han servido a España para proteger ahora nuestras calles", ha afirmado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. De esta forma, PP y Vox deberán sentarse a negociar para ver qué enmiendas salen finalmente adelante en la ley de proyectos estratégicos.