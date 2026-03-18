La Policía intervino dinero y coches de lujo al oligarca ruso que intentó ocultar sus bienes en Mallorca

La Policía da por terminada la actiuación en la denominada operación Oszan, desarrollada la pasada semana y centralizada en localizar las propiedades en Mallorca del oligarca ruso Niolai Kolesov, sobre el que pesa una sanción de la Unión Europea dictada por su colaboración en la guerra de Ucrania. Kolesov dirige una empresa de fabricación de armas y es una de las personas más cercanas al presidente Putin.

Esta operación, según han señalado fuentes policiales, se saldó con tres personas detenidas, que habrían supuestamente colaborado para que el oligarca ocultara la titularidad real de sus bienes en la isla y de sus activos financieros en España. Los detenidos son una abogada rusa que trabaja en Mallorca, la encargada del mantenimiento de las fincas y un hombre al que también relacionan con las actividades que se investigan. Las dos mujeres quedaron en libertad tras prestar declaración el pasado viernes ante el juez de Palma. El varón fue liberado antes y ni siquiera fue presentado ante el juez.

La Policía implica a los detenidos en los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y frustración de ejecución.

Los investigadores señalan que los tres detenidos, presuntamente, habrían trabajado a las órdenes directas de Kolesov y habrían realizado operaciones con sociedades controladas por el multimillonario ruso, que para evitar que las autoridades europeas le embargaran sus bienes en Mallorca, inscribió sus cinco propiedades de lujo repartidas por la isla a nombre de sus dos hijos pequeños y de su hermana, de 75 años de edad. Estos cambio de nombre de la titularidad de los inmuebles se realizó en tres notarias distintas de Mallorca y el notario aprobó dichas operaciones.

En esta operación han intervenido expertos en investigación económica de la Comisaría General de Información de Madrid y también han participado policías de la Jefatura de Palma.

La investigación del caso Oszan se inició cuando se detectó un complejo entramado societario, que se había diseñado con el objetivo de ocultar el patrimonio en Mallorca de Nikolai Kolesov, que maniobró tras dictarse sobre su persona una serie de medidas restrictivas internacionales por su colaboración en la guerra de Ucrania.

La Policía sospecha que los tres detenidos en Mallorca tenían un papel de simples testaferros en las operaciones descubiertas. Facilitaban la gestión de activos y realizaban transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de los bienes el oligarca. Sus funciones se centraban en controlar el mantenimiento de las fincas del millonario ruso en Mallorca, pero es que además figuraban como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas.

Con el diseño de la operación de ocultación de los bienes, según la Policía, se intentaba ocultar el verdadero propietario de las fincas, para dificultar el embargo de los inmuebles de lujo repartidos por diferentes zonas. Al mismo tiempo, se enmascaró la titularidad real de las cuentas bancarias que manejaba el magnate, así como de los vehículo de lujo que utilizaba cuando se desplazaba a España.

Durante la operación policial se registraron las cinco villas de lujo de Mallorca adquiridas por el oligarca. En las propiedades se localizó más de 300.000 euros en efectivos, joyas de gran valor (sobre todo relojes de lujo) y dispositivos electrónicos. También se intervino material que los investigadores califican de gran valor para continuar con las pesquisas. Al mismo tiempo, se descubrió que el magnate ruso disponía de seis vehículo de alta gama en Mallorca, que también han sido intervenidos. Uno de los coches es un modelo Bentley, de gran valor económico.

El juzgado de Palma mantiene el caso bajo secreto y los investigadores no descartan que pueda haber más personas que habrían intervenido en esta operación para ocultar los bienes del magnate ruso, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

El pasado viernes la abogada que fue detenida en esta operación explicó que sobre todo actuó como traductora. También reconoció que intervino como apoderada de la sociedad del ruso, pero lo hizo porque la transacción se realizó durante la pandemia y el propietario de la vivienda no se podía desplazar a Mallorca para realizar la operación de cambio de titular. El dinero utilizado para la compra de estas propiedades de lujo se habría transmitido entre dos bancos de Rusia.