Las patronales de gasolineras de Mallorca niegan cualquier especulación con los precios y confían en una moderación inminente

Las patronales de las gasolineras de Mallorca niegan cualquier especulación con los precios desde que el pasado 28 de febrero empezó la escalada bélica por los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel. Y al mismo tiempo esperan una inminente moderación de los mismos, como consecuencia directa de la liberación de 400 millones de barriles decretado por la Agencia Internacional de la Energía, una medida a la que se ha unido España con 11,5 millones de barriles.

"La clave de esta crisis es su duración, el tiempo en que se mantengan las hostilidades, así como que no se trata de una crisis económica, sino política o geoestratégica", defiende Rafael Matas, vicepresidente de la patronal Pimem y presidente de la Asociación de Gasolineras. "Hasta el 27 de febrero el contexto del mercado de carburantes era de estabilidad, con algo de sobreoferta y una tendencia a la bajada de precios, con el barril de Brent a 65 dólares. "Ahora, en cambio, nos encontramos en una situación de caída del suministro por el bloqueo que Irán provoca en el estrecho de Ormuz y la situación de los países del Golfo Pérsico, con el barril de Brent superando los 100 dólares", describe. "Un nuevo contexto que en tres semanas nos ha llevado a una subida muy importante del precio de carburantes, especialmente del diésel, que en este tiempo ha pasado en las gasolineras de 1,59 a 1,95 euros el litro, 36 céntimos de diferencia, un 22,6% más", detalla. Y añade: "Un incremento del diésel diésel que se ha triplicado porque Europa es importadora y porque es el combustible que sufre más falta de suministro".

Matas niega que en Mallorca se haya producido una especulación con los precios de los combustibles. "En esta situación de desabastecimiento, las gasolineras low cost viven al día, por eso suben y bajan precios con tanta asiduidad. En cambio, las gasolineras tradicionales tienen más capacidad de stock y sus precios son más estables, pero en ambos casos dependen del mercado mayorista. Las variaciones de estos días de 8 y 9 céntimos que se han visto en las estaciones de servicio dependen de estos factores. Es decir, si la gasolinera tradicional compra a un día al mayorista un poco más barato, puede al día siguiente vender al consumidor a un precio más ventajoso. Por eso digo que no hay especulación con los precios. Dependen siempre del mercado mayorista", subraya el vicepresidente de Pimem.

Dos coches repostan en una estación de servicio de Camí dels Reis / Miguel Vicens

Mas confía en que la liberación de 400 millones de barriles en el mercado moderará los precios en Mallorca. "Creo que esa moderación de precios ya se está produciendo. No creo que bajen mientras continúe la escalada bélica, pero sí que se detendrá la subida y no se trasladará la crisis del suministro provocada por la escalada bélica en Oriente Medio a toda economía", considera.

Joan Mayans, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (AESBA), considera también muy beneficiosa la liberación de 400 millones de barriles de crudo, pero tiene más dudas sobre sus efectos. "Sin duda liberará la tensión sobre la falta de crudo, pero creo que en una crisis tan volátil los efectos los tendremos que ver día a día, porque la subida del precio del diésel no solo está condicionada por la situación de menor suministro por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el mantenimiento de la demanda, en un contexto en el que Europa ha dejado de refinar diésel por su política energética", señala. "También China ha dejado de exportar diésel para dedicarlo a su mercado interior", remarca. "Por eso digo que habrá que ver poco a poco cuáles son los efectos", declara con prudente.

Precios todavía al alza y cambiantes entre gasolineras

Preguntado sobre si los precios pueden todavía seguir subiendo en las gasolineras de Mallorca, Mayans subraya: "La tendencia es al alza de precios, pero la palabra clave es la volatilidad, depende de si el conflicto sigue prolongándose y del efecto temporal que tenga la liberación de crudo. Lo iremos viendo poco a poco", augura. Y, al igual que Rafael Matas, niega que las estaciones de servicio de Mallorca hayan especulado con los precios desde que empezó la crisis.

"Los precios son los del mercado mayorista, igual para todos. Pero las más activas tienen que comprar con más frecuencia y actualizan más los precios. Y a las de los pueblos el suministro les dura más tiempo y, por tanto, parece que cambian menos los precios. Eso explica las diferencias de precio que el consumidor ve entre diferentes estaciones de servicio", alclara, señalando además que, por eso, en casos pueden mostrar diferencias de hasta diez céntimos, constata.

Una moto entra para repostar en una gasolinera del barrio de Nou Llevant / Miguel Vicens

Bajada de impuestos y ayudas a los transportistas

Tanto Rafael Matas como Joan Mayans denuncian que la "situación inflacionista está enriqueciendo las arcas públicas". Por este motivo, tanto desde la patronal Pimen como desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares reclaman al Gobierno de España una rebaja del IVA al 10% y, al mismo tiempo, del impuesto de los hidrocarburos. Y al Govern balear, ayudas para las pmes.

Del mismo modo, en el caso de que finalmente se aprueben ayudas para los transportistas, como durante el inicio de la Guerra de Ucrania, tanto desde una patronal como desde la otra solicitan que no se articulen de la misma manera. "Que no nos conviertan a nosotros en gestores, como en aquella ocasión", reclama Mas. Y Joan Mayans añade: "Encantados de aplicar las bonificaciones, pero que nosotros no tengamos que adelantar hasta 30.000 euros, que estas bonificaciones las adelanten las empresas petroleras", defiende.