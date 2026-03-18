Palma, entre las ciudades donde el alquiler vuela: una de cada cuatro viviendas dura menos de 24 horas en idealista
La presión del mercado del alquiler vuelve a golpear a Mallorca: el 25% de las viviendas alquiladas en Palma durante el cuarto trimestre de 2025 desapareció del portal en menos de un día
Encontrar un piso de alquiler en Palma se ha convertido para muchas familias, jóvenes y trabajadores en una auténtica carrera contrarreloj. Según un estudio publicado por el portal inmobiliario idealista, el 25% de las viviendas que se alquilaron en la capital balear a través de su plataforma no permaneció ni 24 horas en el mercado.
Este porcentaje sitúa a Palma entre las ciudades españolas donde el llamado alquiler exprés tiene más fuerza.. La capital balear comparte el 25% con Cádiz, Guadalajara y Soria, y se sitúa por detrás de Barcelona y Girona (36%), Vitoria (30%) y Lugo (26%).
Palma, por encima de Madrid, Valencia y Sevilla
Los datos de idealista muestran diferencias entre los principales mercados urbanos. Mientras Sevilla registró un 16% de alquileres exprés, Madrid y Valencia se situaron en el 11%, y Málaga en el 8%. En Alicante, la tasa fue del 7%.
Por encima del 20% también se situaron A Coruña (23%), Bilbao (23%), San Sebastián (23%), Burgos (21%) y Palencia (20%).
En el extremo opuesto, Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel no registraron casos de alquiler exprés durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que en Ourense, Ciudad Real y Cáceres la tasa fue del 4%.
Barcelona lidera también por provincias
En el análisis provincial, Barcelona encabeza la clasificación con un 30% de alquileres exprés, seguida de Álava (29%), Teruel (29%), Burgos (27%) y Guipúzcoa (27%).
También superan el 20% Vizcaya, Guadalajara y Huelva (22%), además de Palencia (21%), Soria (20%) y Las Palmas (20%). En la Comunidad de Madrid, la tasa fue del 13%.
Por el contrario, Cuenca fue la única provincia sin alquiler exprés, con un 0%, seguida de Ávila y Ourense, ambas con un 5%.
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