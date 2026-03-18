Palma, entre las ciudades donde el alquiler vuela: una de cada cuatro viviendas dura menos de 24 horas en idealista

Encontrar un piso de alquiler en Palma se ha convertido para muchas familias, jóvenes y trabajadores en una auténtica carrera contrarreloj. Según un estudio publicado por el portal inmobiliario idealista, el 25% de las viviendas que se alquilaron en la capital balear a través de su plataforma no permaneció ni 24 horas en el mercado.

Este porcentaje sitúa a Palma entre las ciudades españolas donde el llamado alquiler exprés tiene más fuerza.. La capital balear comparte el 25% con Cádiz, Guadalajara y Soria, y se sitúa por detrás de Barcelona y Girona (36%), Vitoria (30%) y Lugo (26%).

Palma, por encima de Madrid, Valencia y Sevilla

Los datos de idealista muestran diferencias entre los principales mercados urbanos. Mientras Sevilla registró un 16% de alquileres exprés, Madrid y Valencia se situaron en el 11%, y Málaga en el 8%. En Alicante, la tasa fue del 7%.

Por encima del 20% también se situaron A Coruña (23%), Bilbao (23%), San Sebastián (23%), Burgos (21%) y Palencia (20%).

En el extremo opuesto, Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel no registraron casos de alquiler exprés durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que en Ourense, Ciudad Real y Cáceres la tasa fue del 4%.

Barcelona lidera también por provincias

En el análisis provincial, Barcelona encabeza la clasificación con un 30% de alquileres exprés, seguida de Álava (29%), Teruel (29%), Burgos (27%) y Guipúzcoa (27%).

También superan el 20% Vizcaya, Guadalajara y Huelva (22%), además de Palencia (21%), Soria (20%) y Las Palmas (20%). En la Comunidad de Madrid, la tasa fue del 13%.

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Por el contrario, Cuenca fue la única provincia sin alquiler exprés, con un 0%, seguida de Ávila y Ourense, ambas con un 5%.