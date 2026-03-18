Ibiza y Formentera proponen financiar con la ecotasa los 10 millones que costará el traslado de basura a Mallorca

El Consell de Eivissa quiere que los residuos de Formentera también se traten en Mallorca. Concretamente, según ha informado la institución insular, un 9% de la basura que llegue a la isla tendrá como origen la menor de las Pitiüses. El resto, un 91% según cálculos actuales, procederá de Ibiza, cuyo único vertedero, Ca na Putxa, agotará su vida útil en 2027. El Consell de Mallorca, que evitó pronunciarse tras conocerse que el plan piloto arracará en abril, no ha valorado todavía la propuesta.

Los presidentes de los consells insulares, Vicent Marí (Ibiza) y Óscar Portas (Formentera), se han reunido este mediodía para celebrar una reunión bilateral entre ambas instituciones en la que, entre otros temas, han departido sobre el plan piloto para trasladar los residuos de Ibiza a Mallorca. Marí demostró el pasado viernes la capacidad de influencia que tiene Ibiza sobre este proceso, anunciando por sorpresa que el traslado se pondrá en marcha en abril y haciendo públicas las toneladas que se transportarán a la isla: 30.000. Todo ello ante un Consell de Mallorca pasivo que no ha emitido ninguna nota informativa ni se ha posicionado todavía sobre uno de los temas centrales de la legislatura. La postura de la institución de Llorenç Galmés generó sorpresa, pues durante el pleno celebrado tan solo un día antes del anuncio de Marí se cerraron los últimos detalles a nivel legal para que el traslado pudiera hacerse realidad.

En el encuentro entre Marí y Portas también se ha definido una línea económica que permita financiar el plan piloto, cuyos costes derivados alcanzarán los 10 millones de euros aproximadamente. Los presidentes de Ibiza y Formentera han acordado pedir al Govern de Marga Prohens que el traslado se pague con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) de Baleares. "En Ibiza la población durante el verano se dobla y en Formentera casi se triplica, aumentando proporcionalmente la generación de residuos; por tanto, tiene sentido que el sector turístico se implique, a través de este impuesto, en la solución que entre todos debemos encontrar a un problema común", ha argumentado Portas.

Cabe recordar que, para agilizar el proceso y despejar las dudas que el traslado generaba en el equipo de gobierno del Consell de Mallorca, Prohens anunció que abonará a la institución insular 50 millones de euros -cinco anuales por un período de diez años- para compensar los gastos del proceso.

"Es un uso perverso del impuesto"

Como ocurrió tras anunciarse la fecha de inicio del plan piloto, las críticas no han tardado en llegar. MÉS per Mallorca ha considerado "especialmente grave" que se pretenda destinar este impuesto -concebido para reducir el impacto del turismo- a una operación que, "lejos de ser sostenible, implica trasladar residuos entre islas e incrementar la huella ambiental". La formación ecosoberanista ha alegado que la normativa europea establece que el tratamiento de residuos "no es subvencionable" y que los recursos públicos se tienen que destinar a "políticas de prevención, reciclaje y recogida selectiva".

La portavoz de MÉS per Mallorca al Consell, Catalina Inés Perelló, ha recalcado que utilizar el ITS para mover residuos "no es sostenibilidad, es institucionalizar un problema en lugar de resolverlo". "Es un uso perverso de un impuesto que tendría que servir para reducir impactos, no para redistribuirlos", ha indicado. Perelló ha añadido que esta decisión evidencia la "falta de proyecto" y de "responsabilidad del PP", ya que se apuesta por una "solución fácil a corto plazo" que "agrava el problema a largo plazo".

MÉS per Mallorca ha aseverado que este anuncio va en línea con polémicas anteriores sobre la importación de residuos a Mallorca, una cuestión que han sostenido que ya ha generado "rechazo social y político". "Cada isla tiene que ser capaz de asumir los residuos que genera, tal como ha hecho Mallorca con un gran esfuerzo colectivo. No puede ser que se externalicen los problemas ambientales hacia otros territorios", ha remarcado Perelló.

En este contexto, MÉS también ha criticado el "silencio" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a quien acusan de "sumisión política" ante las decisiones del PP en otras instituciones. La formación ha incidido en que es "especialmente grave" que Galmés "no haya defendido los intereses de Mallorca" ante un acuerdo que implica "asumir más presión ambiental". Asimismo, han recalcado que el proyecto piloto de importación de residuos está previsto que empiece el mes de abril, una decisión que, a su modo de ver, se ha tomado "sin transparencia, ni debate público suficiente".

MÉS per Mallorca ha advertido que esta operación supone "un cambio de modelo encubierto" en la gestión de residuos y en el uso del ITS, por lo que reclama para esta iniciativa. La formación defiende que los recursos públicos se tienen que destinar a "reducir residuos, mejorar la recogida selectiva y avanzar hacia un modelo sostenible" y no a "perpetuar dinámicas que trasladan el problema de una isla a otra".