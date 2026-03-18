La huelga de médicos obliga a suspender este miércoles 3.863 citas, pruebas y operaciones

La tercera jornada de la nueva semana de huelga de médicos en Baleares ha obligado a suspender un total de 3.863 consultas, pruebas diagnósticas y operaciones en el conjunto del archipiélago este miércoles, con Mallorca como isla más afectada, puesto que se han registrado 3.249 cancelaciones.

Así se desprende de los datos provisionales de seguimiento hechos públicos por el IB Salut, que ha destacado que la mayoría de suspensiones se han producido en el ámbito de la atención primaria, con 2.180 visitas afectadas.

En cuanto a las consultas externas y pruebas diagnósticas, Baleares ha tenido que cancelar 1.615 citas este miércoles, así como 68 cirugías.

Separados entre islas, Mallorca es la más afectada, con 3.249 actos médicos suspendidos, de los que 1.735 corresponden a visitas en la atención primaria, 1.457 a consultas externas y pruebas diagnósticas y 57 a operaciones.

En el caso de Menorca, se han visto afectados 201 actos médicos, de los que 112 corresponden a citas en la atención primaria, 86 a consultas externas y 3 a operaciones.

Por último, la zona sanitaria de Ibiza ha registrado 413 cancelaciones, de las que 333 son visitas de atención primaria, 72 son consultas y pruebas diagnósticas y 8 son operaciones.