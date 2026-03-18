Una hermana del oficial de notaría acusado de estafa: “Él nos dijo que la finca de Esporles estaba hipotecada, vivimos allí desde hace 70 años”

“Un día vino mi hermano con la boca pequeña. Vino a casa para decirme que se había autoinculpado y que había puesto una denuncia. Nos informó de que la finca de Esporles estaba hipotecada, nosotras vivimos allí desde hace 70 años. Nos dijo que había dos préstamos hipotecarios sobre la vivienda. Nos enteramos entonces, cuando mi hermano lo contó. Yo vivo en esa finca con mi hermana de toda la vida”. Una familiar del oficial mayor de notaría acusado de una estafa de 450.000 euros tras falsificar poderes y otros documentos públicos para obtener préstamos en Palma entre 2017 y 2020 explicó ayer en la segunda sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares cómo se enteró de lo ocurrido.

“Jamás he otorgado un poder ni una autorización a favor de mi hermano, nunca he visto ese documento. No sabíamos que mi hermano había pedido esos préstamos”, recalcó la afectada apesadumbrada.

“El día después de que mi hermano no los contara, vinieron dos prestamistas. Les dije que no sabíamos nada de nada, que nosotras no habíamos firmado nada”, añadió la testigo.

Su hermana corroboró su versión ante el tribunal de la Sección Primera. “Yo no otorgué ningún poder ni autorización a mi hermano para que gravara mi casa con una hipoteca. Él un día nos explicó lo que pasaba. No recuerdo la fecha exacta, sé que fue por la pandemia porque llevábamos mascarilla”, manifestó la mujer, de avanzada edad. “Los préstamos de mi hermano no sé a qué iban destinados. No sabíamos nada de eso”, destacó la familiar del encausado, un hombre de 75 años que se enfrenta a una petición de pena de siete años de prisión por parte del fiscal por estafa y falsedad documental continuadas y que el lunes confesó los hechos ante la Sala.

La esposa del sospechoso, muy afectada, se acogió ayer a su derecho a la dispensa de declarar y no testificó en el plenario. En cambio, dos de los prestamistas que resultaron perjudicados cargaron contra el acusado: “Él manejaba el cotarro de la notaría donde trabajaba. Daba confianza por sus conocimientos técnicos. Mandaba más que los notarios, era un hombre impecable”.

Uno de los prestamistas afectados, que es procurador de los tribunales, confirmó que le dejó 50.000 euros y un amigo del encausado, otros 50.000. “Él necesitaba un dinero. Nos ofreció hipotecar una casa familiar de sus hermanas. Él compareció con un poder el día de la firma del préstamo. Fuimos a una notaria de sa Pobla. El acusado recomendó esa notaria porque la conocía de Esporles y, además, estaba cerca de la casa de su amigo. La notaria dio por bueno el poder”, señaló.

Un poder muy ‘completo’

“La notaria de sa Pobla dijo menudo poder tan completo que hasta te permite hacer una autocontratación; en ningún momento pensamos que aquello era una falsificación”, aseguró el testigo. “Esa notaria yo daba por hecho que comprobaba los poderes. Luego, me enteré que no lo comprobó”, se lamentó el hombre.

“No hemos recuperado el dinero del préstamo. Él nos dijo que quería el dinero para reformar la casa de sus hermanas. Un día nos presentamos en la casa de ellas y nos indicaron que no sabían nada. Al vencer el préstamo y no pagar, él no contestaba al teléfono, estaba ilocalizable. Sus hermanas dijeron que no habían firmado nunca un poder. Fui a la notaría donde trabajaba y allí la notaria me explicó que había falsificado poderes. Luego, ya denunciamos”, detalló el afectado.

“No recuerdo cuántos cheques le dimos. Le acompañamos al banco a cobrarlos. Nos dijo me habéis salvado la vida, me habéis hecho un favor. Yo si tengo alguna sospecha, no le dejo 50.000 euros”, manifestó el testigo.

Otro prestamista coincidió en que la notaria de sa Pobla les dijo que era un poder “supercompleto”. El hombre le reprochó su comportamiento. “No fuiste mi amigo, me tendrías que haber llamado”, le recriminó rompiendo a llorar al final de su declaración. “Todavía espero sus explicaciones. Como era tan encantador, era un señor, todo parecía perfecto. No he recuperado nada de dinero”, subrayó.

Un oficial de una notaría de Palma en la que se formalizó uno de los préstamos reconoció que el encausado era muy conocido en el ámbito notarial. “Yo vi el poder que presentó. Para mí, era auténtico, daba apariencia de ser auténtico. No hice una comprobación porque era una copia auténtica. No se suele hacer, no se comprueban nunca los poderes”, apuntó.