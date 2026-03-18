La Guardia Civil denuncia al comercializador de una infravivienda de 25 metros cuadrados en Maria de la Salut

"Acogedora caseta recién estrenada ideal para fines de semana o larga estancia en plena naturaleza". De esta manera se anunciaba una infravivienda en el portal Idealista situada en suelo rústico en el municipio mallorquín de María de la Salut. La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha denunciado al comercializador debido a las numerosas infracciones detectadas.

La infravivienda situada en dentro de una finca rústica en la calle Deulosal de Maria de la Salut se presentaba como "caseta-estudio nueva a estrenar en plena naturaleza". Pese a carecer de cédula de habitabilidad aparecía en el portal Idealista como "disponible de para alquiler de larga estancia o fines de semana". El precio al que se ofertaba en dicho anuncio era de 695 euros al mes. La aparición de dicho anuncio el pasado 5 de marzo en dicho portal provocó de inmediato un clamor de protesta en las redes sociales por el grado al que se había llevado con la especulación de la vivienda.

Anuncio de la infravivienda publicada en el portal Idealista / idealista.com

A raíz de este anuncio, los investigadores del Seprona realizaron una minuciosa inspección ocular de dicha caseta el pasado 10 de marzo. El objeto de esta actuación era tratar de acreditar las posibles infracciones en materia de disciplina urbanística y de vivienda al poner a la venta y anunciar este habitáculo.

Pozo sin autorización

Una vez que los agentes se encontraban en el lugar, comprobaron que la infravivienda ofertada se trataba de una caseta de aperos situada junto a un camino asfaltado. También hallaron claras evidencias de que se habían efectuado varias actuaciones recientes. La finalidad era la de hacerla pasar por vivienda. Asimismo habían implantado exteriormente una serie de instalaciones para dar a la edificación agraria un "uso residencial".

Además, en el anuncio de esta caseta se habían falseado las medidas. Así, se decía que era de 25 metros cuadrados cuando solo alcanzaba diez de los que solo ocho metros cuadrados eran de superficie habitable.

A tenor de todos estos datos recabados, los investigadores del Seprona de la Guardia Civil remitieron un acta por infracción de la normativa de cédulas de habitabilidad de vivienda a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad de Baleares, a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca por infracción de urbanismo y a la Dirección General de Recursos Hídricos de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. En este último caso por haber vulnerado presuntamente la Ley de Aguas por el alumbramiento de estas, al tener un pozo de extracción sin la correspondiente autorización.