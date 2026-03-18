El general Ricardo Esteban se hace cargo del mando de las tropas militares de Baleares

El general de división, Ricardo Esteban Cabrejos, se ha hecho cargo esta mañana del mando de las unidades militares de Baleares. Con la presencia de las primeras autoridades civiles, judiciales y militares de la isla, esta mañana se ha celebrado en el Palacio de la Almudaina el acto en el que se ha nombrado a Ricardo Esteban como nuevo comandante general de Baleares, que le convierte en la máxima representación militar en las islas. Sustituye en el cargo a su antecesor Fernando Gracia.

El solemne acto ha sido presidido por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe de mando de Canarias del Ejército de Tierra, que al inicio ha pasado revista a la tropa y posteriormente ha saludado a las autoridades.

El nuevo comandante general es un militar con amplia experiencia. Durante años dirigió la unidad de paracaidistas y de hecho cuenta en su hoja de servicio con casi 500 saltos. De 58 años de edad, en los últimos años ha estado destinado en Canarias, pero además ha participado en numerosas misiones internacionales. Intervino en dos misiones en Bosnia, a las órdenes de la OTAN.

También fue destinado en Afganistán en el año 2008 y actuó como jefe de operaciones e inteligencia del batallón mixto hispano italiano de reacción rápida.

Ya como general de brigada, desde agosto del año 2022 y hasta julio de 2023, Ricardo Esteban actuó como jefe de Estado Mayor de la OTAN en la base de Bagdad, en Irak. El año pasado, desde mayo a noviembre, desempeñó el puesto de jefe de sector en la misión de Naciones Unidas en el Líbano.

El nuevo comandante, que ha citado en su discurso un poema en catalán escrito por Costa i Llobera, ha querido agradecer la confianza que se ha depositado en su persona para dirigir las unidades militares de las islas. “Tomo el mando de un lugar simbólico y estratégico”, señaló el general, que se ha comprometido a mantener un máximo nivel de implicación en su nueva responsabilidad militar y ha señalado que los soldados a su mando intervendrán en todas las misiones donde sea necesaria su presencia. El comandante general se ha dirigido a la tropa y les ha pedido máxima implicación en la labor que les corresponde como militares. “La lealtad no se compra, se gana y debemos ser conscientes que nosotros servimos a la sociedad y nos encargamos de defenderla”.

El comandante general resaltó el eje estratégico que representa la ubicación del archipiélago balear, lo que justifica el esfuerzo de vigilancia y protección que tienen que realizar las unidades militares de las islas.

Tras el acto, el general de división resaltó que el trabajo desarrollado en su anterior destino le ha servido como experiencia para conocer con máxima exactitud el eje estratégico que conforman Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, que están bajo un mando común.

También ha resaltado que su experiencia en el conocimiento de las tropas aliadas en distintas operaciones internacionales supone una ventaja para el desarrollo del nuevo destino militar que asume. “El tener una experiencia en las organizaciones internacionales es importante porque España está muy comprometidas con todas ellas”, explicó. Añadió también que “mi labor en las misiones militares con Naciones Unidas, con la Unión Europea y con la OTAN, cuando estuve destinado en Irak, me sirve para tener una amplia perspectiva”.

Ricardo Esteban conoce muy bien la zona donde de Oriente Medio y es consciente de las repercusiones que puede ocasionar para España este conflicto internacional. “Baleares forma parte de un eje estratégico y somos el primer bastión frente a las amenazas emergentes que vienen de la orilla sur del Mediterráneo. El archipiélago se sitúa en primera línea de defensa, pero ya lo estaba desde el principio de los tiempos”, detalló.

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Entre los proyecto que afronta en su nuevo destino, el comandante general se comprometió a continuar mejorando las instalaciones destinadas a la tropa y a los mandos militares que vendrán destinados a Baleares, ya que señaló que es muy consciente del problema que sufren las islas con el acceso a la vivienda. “Para que los mandos vengan destinados es necesario tener pabellones que los puedan acoger”, señaló. “Para mí es privilegio estar aquí y prestar servicio a España desde las privilegiadas islas Baleares”.