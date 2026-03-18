Dónde están las gasolineras más baratas de Mallorca: diferencias de hasta 30 céntimos por litro

Repostar en las gasolineras más baratas de Mallorca puede suponer un ahorro de unos diez euros cada vez que se llene el depósito. Las diferencias con los establecimientos más caros alcanzan los 30 céntimos por litro tanto para gasolina como para diésel. Los municipios más económicos son: Palma, Marratxí, sa Pobla, Inca y Binissalem, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que aseguran que esta información "se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados".

La Guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha disparado el precio del barril de petróleo. Su valor se ha encarecido y ha desatado una subida en el coste del combustible.

Playa de Palma, el lugar más barato

Plenergy, que cuenta con cinco gasolineras en Mallorca, es la compañía de la isla más barata para repostar tanto gasolina como diésel.

El lugar más barato para llenar el depósito de gasolina está en la Calle de Samil de la Playa de Palma, su precio es de 1'639 el litro. En segundo lugar, también está Plenergy, pero esta vez en Marratxinet, en Camino de Montana con un coste de 1'647/litro.

Completa el podio la estación de Eroski en sa Pobla en la Calle Joan Pizà i Massanet con un precio de 1'649/litro. Los demás lugares más económicos se encuentran en Sa Cabaneta en el carrer Camí de Muntanya; en sa Pobla en la Rotonda Albufera; en Palma en el Gremi Selleters; en Inca en la Calle General Luque y en Binissalem en la Carretera MA-13 A, Esquina Camí Agua. Todas a un precio por litro inferior de 1'7 euros/litro.

Porreres, el más caro

Por contra, la gasolinera más cara se encuentra en Porreres con un precio de 1'979 euros/litro y le siguen dos establecimientos en Llucmajor, en la Avenida Carlos V y la Carretera Palma-Portopetro km 23, y otro en Les Palmeres, los tres con un coste de 1'909 euros/litro.

Diésel más barato en Mallorca

Las gasolineras con el diésel más barato están en: Marratxinet, Sa Cabaneta, Playa de Palma, sa Pobla e Inca.

Plenergy, en el camino Montana 11 en Marratxinet, tiene el precio de diésel más bajo por litro: 1'697 euros/litro. Le siguen Shell de Sa Cabaneta en el carrer Camí de Muntanya, Plenergy en la Calle de Samil de la Playa de Palma, Eroski en sa Pobla en la Calle Joan Pizà i Massanet y Plenergy en Inca en la Calle General Luque. Todos con un precio por litro inferior a 1'75 euros/litro.

Sin embargo, los establecimientos más caros superan los dos euros/litro. Los cinco con un precio más elevado tienen un coste de 2'049 euros/litro y se encuentran en: Les Palmeres, Llucmajor, Petra y Platja de Palma.