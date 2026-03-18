Forbes reconoce el legado del fundador de Meliá Gabriel Escarrer Juliá

Los Premios Forbes Travel España han reconocido en su última edición en el legado de Gabriel Escarrer Juliá, fundador de la hotelera Meliá, un premio que recogió su hijo, el presidente y consejero delegado de la cadena, Gabriel Escarrer Jaume.

Escarrer recogió en Madrid este martes el Premio al Reconocimiento Turístico (In Memoriam) concedido al fundador de Meliá Hotels International, fallecido en 2024, en homenaje a su decisiva contribución al desarrollo del turismo moderno, ha informado la compañía en un comunicado.

Calidad turística y "conexión entre culturas"

La empresa ha destacado que su visión empresarial fue clave para impulsar la expansión global de la hotelería española y para consolidar a Meliá Hotels International como uno de los grupos hoteleros más relevantes del mundo, llevando su modelo de hospitalidad desde sus orígenes en Mallorca a algunos de los principales destinos turísticos internacionales.

Al recoger el galardón, su hijo destacó que el homenaje al legado de Gabriel Escarrer Juliá "es profundamente emocionante".

"Él dedicó su vida a construir una compañía basada en la calidad turística y la conexión entre culturas, y este reconocimiento honra en realidad a toda una época y a un sector que creció y se transformó en parte, gracias a mi padre", afirmó.

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Mejor complejo turístico de España

Además, Meliá recibió también el galardón al mejor complejo turístico de España, otorgado al Paradisus Fuerteventura, propiedad de la 'joint venture' creada entre Meliá Hotels International y Banca March.