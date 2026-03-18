Educación vial en las aulas: así se enseña a prevenir accidentes desde la infancia

“¡El policía lo ve todo!”, lanza uno de los agentes a los alumnos de sexto de Primaria del CEIP Son Juny mientras, con casco y bicicleta, completan el circuito de educación vial. La escena resume el espíritu de unos talleres que se han convertido en una herramienta fundamental de prevención y formación en seguridad vial. La meta es que los menores incorporen hábitos, normas y valores que les permitan desenvolverse con seguridad y, el día de mañana, prevenir accidentes de tráfico como conductores. “Nuestro objetivo es lograr una movilidad segura y accidentes cero”, subraya Llucia Pons, coordinadora del Programa de Educación Vial del Govern.

FOTOS | Un taller de educación vial para una movilidad segura, en imágenes / R.F.

Este martes, en el colegio de Sant Joan se instaló un circuito con varias estaciones para que el alumnado aprendiera e interiorizara las normas de circulación. Entre todas las actividades, la que más impactó a los alumnos y alumnas de sexto fue la experiencia con gafas de realidad virtual que reproducen la visión alterada por el consumo de alcohol y drogas. Así lo aseguraron Mateu Mas y Jaume Mas después de recorrer el circuito con dichas gafas de realidad virtual: “Pueden producirse accidentes muy graves si se conduce bebido o drogado”. Joan Miquel Matas y Miquel Mas se quedaron con la sensación producida por las gafas de realidad virtual: “Nunca se debe conducir bajo los efectos del alcohol porque puede ser un peligro para nosotros y para los demás”. En la misma línea, se postuló Miquel Joan Estelrich, otro de los alumnos de Son Juny que ayer participó en la sesión de educación vial. “Además de conocer las señales de tráfico, ha sido de gran ayuda experimentar cómo ve las cosas una persona que conduce bajo los efectos del alcohol y las drogas. Cuando llevaba las gafas puestas, veía el circuito borroso y los obstáculos los veía doble”.

"Los talleres son fundamentales para que la ciudadanía conozca los peligros y adquiera pautas de prevención" Llucia Pons

Concienciar desde edades tempranas

Precisamente, la finalidad de estos talleres es concienciar desde edades tempranas. “Es necesario impartir este tipo de programas en los centros educativos. Son fundamentales para que la ciudadanía conozca los peligros y adquiera pautas de prevención. Trabajamos en colegios e institutos la movilidad segura con el objetivo de reducir al máximo los accidentes”, explicó Llucia Pons. Por su parte, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, destacó que el programa contribuye a impulsar un cambio cultural entre los más jóvenes. “Lo que buscamos es ir un paso más allá y conseguir que determinados comportamientos de vulnerabilidad o inseguridad que se producen en el entorno de la circulación sean cada vez menores, gracias a una mayor concienciación sobre los riesgos. En este sentido, el trabajo que se realiza en colegios e institutos es un claro factor de éxito”.

Gárriz participó ayer en la sesión celebrada en el CEIP Son Juny para dar a conocer las cifras de este programa, que se ha ido consolidando: durante el curso pasado alcanzó los 103.446 participantes y se llevaron a cabo 4.693 sesiones. En total, 63 municipios están adheridos al programa de educación vial y 118 policías están vinculados a esta iniciativa. Gárriz remarcó que el programa está en constante revisión con el objetivo de adaptarlo a las nuevas necesidades y a factores emergentes como, por ejemplo, el abuso de bebidas energéticas. “Un elemento fundamental es que los programas formativos estén adaptados a las nuevas realidades. La irrupción de los patinetes o de los vehículos que no requieren carné de conducir plantea nuevas circunstancias que obligan a revisar continuamente los contenidos. De hecho, el primer paso es formar a los policías que se convierten en especialistas en seguridad vial y actualizar de manera permanente a quienes ya lo son, para que después puedan trasladar esos conocimientos a las aulas”.

"La prevención y la educación en materia de seguridad vial es el camino más eficiente para concienciar a la población"

Asimismo, Llucia Pons explicó que el programa adapta sus contenidos a cada etapa educativa. En Primaria se trabajan cuestiones básicas de seguridad vial, como desplazarse de forma segura por la calle, viajar correctamente en coche o utilizar el transporte público. En quinto y sexto, además, se introducen contenidos sobre el uso responsable de la bicicleta, el respeto a las normas y la percepción del riesgo, con el objetivo de fomentar una movilidad segura y prevenir accidentes.

En Secundaria y Bachillerato, el programa incorpora talleres preventivos sobre el consumo de alcohol y drogas, centrados en los desplazamientos de los jóvenes cuando salen de fiesta o acuden a verbenas. Para reforzar la concienciación, se realizan simulaciones con gafas que reproducen los efectos de estas sustancias, de modo que el alumnado pueda comprobar de forma práctica los peligros que entraña conducir o desplazarse en bicicleta, moto o patinete bajo sus efectos.

Sin ninguna duda, los expertos tienen claro que potenciar la prevención y la educación en materia de seguridad vial es el camino más eficiente para concienciar a la población, evitar accidentes de tráfico y avanzar hacia una movilidad más segura, responsable y respetuosa.