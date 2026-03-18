Los distribuidores alertan de una subida de hasta el 7% en el precio de la leche y sus derivados en Baleares por la guerra de Irán

El presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Alimentos, Bebidas y Productos de Limpieza, Bartolomé Servera, ha alertado este miércoles de que el precio de los productos lácteos podría aumentar entre un 5% y un 7% a causa de la Guerra Irán y la escalada del precio de los combustibles.

Así lo ha apuntado Servera en declaraciones a los medios antes de reunirse con el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para analizar el impacto económico en Baleares del conflicto en Oriente Medio. A su entender, la crisis económica que pueda derivar de este conflicto será mayor que la de 2022, provocada por la invasión en Ucrania. Por ello, Servera ha reclamado al Govern que ponga medidas sobre la mesa ante la "incertidumbre total" que vive el sector.

Tras la reunión con el Govern, el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Mateu Cunill, ha manifestado que el encuentro ha servido para analizar la situación. Su principal preocupación, ha dicho, es el incremento de los costes de la energía y de combustibles.

"En el sector del comercio tenemos un gran problema y es que todo lo que se vende en las tiendas llega en barco o en avión", ha remarcado Cunill. Por su parte, el presidente de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, Pedro Juan Payeras, ha subrayado que la principal preocupación del sector es la incertidumbre. A su entender, una de las medidas tendría que ir encaminada a minimizar los costes de transporte. "El conflicto tendrá un impacto", ha manifestado Payeras, que no ha estimado de cuánto podría ser la subida de precios, argumentando que la situación es reciente.

El encuentro de este miércoles se enmarca en las reuniones que el Govern está llevando a cabo desde el lunes para escuchar y analizar los efectos del conflicto bélico en Oriente Medio. En concreto, es el cuarto encuentro con agentes sociales y sectores económicos, después de las reuniones con empresarios y sindicatos; con el sector del transporte, y con las organizaciones profesionales agrarias.

Por parte del Govern, han participado en el encuentro el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló; la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, y el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez.

Por parte de los diversos sectores económicos, han acudido el representante de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Antonio Sánchez; el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Mateu Cunill; el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera; el secretario general de la Asociación Balear de Distribuidores, Carlos Tarancón, y el presidente de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, Pedro Juan Payeras. También se ha conectado en línea el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Bisutería (Sebime), José Moreno.

El Govern continuará este jueves con la ronda de conversaciones con otras administraciones y sectores productivos para analizar y evaluar el impacto del conflicto y desarrollar un amplio paquete de medidas coordinadas con el Gobierno de España y con la Unión Europea y consensuadas con los agentes sociales y económicos de las Islas Baleares.