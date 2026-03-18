El cierre de la 'escoleta' del Hospital Son Llàtzer pone en jaque la conciliación de los sanitarios

Los trabajadores del Hospital Universitario Son Llàtzer se enfrentan a un escenario complicado tras notificarse el cierre inminente de la escoleta que ha prestado servicio en el centro durante las últimas dos décadas. Familias afectadas han denunciado que el cese de la actividad se producirá el próximo 30 de abril, "dejando a los menores sin centro educativo a tan solo dos meses de finalizar el curso escolar" y "en plena etapa de lactancia" en algunos casos.

La situación ha generado malestar entre los profesionales del hospital, quienes consideran que esta medida supone "un retroceso drástico" en las políticas de conciliación de la sanidad pública balear. Según relatan algunos usuarios, la notificación del cierre por parte del centro escolar se produjo el pasado 26 de febrero, un hecho que aseguran afecta incluso a alumnos que se habían incorporado recientemente al centro y cuyas familias deben ahora buscar una alternativa de urgencia.

Según explican los afectados, el origen del conflicto parece residir en una falta de acuerdo entre la empresa concesionaria actual y la gerencia del hospital. Como detallan las denuncias recibidas, la concesionaria ha solicitado adherirse a la red de escoletes que daría lugar a la cobertura de los gastos de 8 a 12 horas. Sin embargo, señalan que esta petición habría sido rechazada por el hospital al implicar, por normativa, la apertura de plazas a niños del área circundante ajenos al personal del centro sanitario.

Esta supuesta negativa de la gerencia a ampliar el perfil del alumnado para mantener la exclusividad de los trabajadores habría podido precipitar la decisión de la empresa actual de no continuar con el servicio, sostienen las familias, que critican que se priorice el control de acceso sobre el mantenimiento de "un recurso esencial que lleva funcionando más de veinte años y que permitía a los sanitarios adaptar sus turnos laborales con la crianza".

La respuesta del hospital

Por su parte, fuentes oficiales de la gerencia de Son Llàtzer han aclarado que el proceso administrativo sigue los cauces legales previstos tras la finalización de la concesión vigente. El hospital ha confirmado la apertura de una nueva licitación para gestionar el espacio educativo, cuyo plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 26 de marzo.

Desde el centro sanitario subrayan que todavía se desconoce qué empresas optarán a la gestión, aunque confirman que la actual concesionaria ha declinado presentarse al concurso. Según el cronograma previsto por la administración, el nuevo contrato debería entrar en vigor el día 1 de mayo, coincidiendo con el cese de la actividad de la empresa saliente, lo que deja el futuro inmediato del servicio supeditado al éxito de este proceso de licitación.

Un futuro incierto para las familias

A pesar de los plazos administrativos presentados por el hospital, los padres y madres manifiestan una gran inseguridad ante la posibilidad de que el concurso quede desierto o de que la nueva empresa no pueda iniciar su actividad de forma inmediata. La interrupción del servicio a mitad de trimestre escolar supone, a ojos de los afectados, "una falta de previsión" que penaliza directamente a los profesionales que sostienen el sistema sanitario.

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Los trabajadores de Son Llàtzer esperan que la resolución de la licitación garantice no solo la continuidad de la escoleta, sino también una solución estable que no obligue a las familias a peregrinar por distintos centros en mitad del desarrollo educativo de sus hijos.