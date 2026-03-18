Un acertante de 'La Bonoloto' en Pollença gana más de un millón de euros
El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 60.205, situado en Miguel Costa y Llobera, 8,
El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Pollença percibirá 1.561.913,92 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, 17 de martes.
El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 60.205, situado en Miguel Costa y Llobera, 8, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Combinación ganadora
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha estado formada por los números 4, 11, 13, 22, 39, 43. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.638.412 euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
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