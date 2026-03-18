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Un acertante de 'La Bonoloto' en Pollença gana más de un millón de euros

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 60.205, situado en Miguel Costa y Llobera, 8,

La combinación ganadora ha estado formada por los números 4, 11, 13, 22, 39, 43.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 4, 11, 13, 22, 39, 43.

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Pollença percibirá 1.561.913,92 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, 17 de martes.

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 60.205, situado en Miguel Costa y Llobera, 8, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha estado formada por los números 4, 11, 13, 22, 39, 43. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.638.412 euros.

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Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

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