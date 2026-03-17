La ampliación de las bonificaciones fiscales del Govern por la compra de una vivienda ya ha entrado en vigor

El aumento del precio máximo de las viviendas que el Govern bonifica fiscalmente ha entrado hoy en vigor, y con efecto retroactivo para las adquisiciones que se realizaron a partir del pasado 1 de marzo, hasta situarse en los 307.089 euros en Mallorca, un 14% más del existente hasta ahora, tal y como adelantó este diario. La medida ha sido publicada ya en el Boletín Oficial de las islas (BOIB) y busca beneficiar especialmente a los jóvenes y a las personas con discapacidad.

El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, tiene la posibilidad de elevar esas ayudas a los inmuebles que no superen los 378.212 euros, pese ese importe se ha aplicado solo en Ibiza y Formentera alegando que el valor de sus residencias es mucho más elevado, mientras que en Menorca se mantiene el límite máximo que existía hasta ahora, de 270.151 euros. El argumento esgrimido es que los datos del Observatorio de la Vivienda de Baleares señalan que el importe medio de las transacciones inmobiliarias de Mallorca se sitúan en los citados 307.089.

Antoni Costa, vicepresidente del Govern / B. Ramón

Eso supone que esa subida en el precio de los pisos que pueden recibir bonificaciones fiscales se sitúa por debajo de lo que se había anunciado para algunas zonas de la isla (se esperaba alcanzar los 378.212 euros), debido a que se ha optado finalmente por aplicar esta revisión isla por isla, y no por municipios como inicialmente se había previsto.

Futuro aumento

Costa ya avanzó a este diario que el Govern va a proponer al Parlament que el valor de Mallorca y Menorca aumente hasta los 331.859, con el fin de que no se excluyan a las viviendas de precio limitado, aunque en este caso este futuro incremento no tendrá el carácter retroactivo que ha tenido la revisión que ahora entra en vigor.

En cualquier caso, se pone de relieve que las bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales se aplicarán solo sobre los primeros 270.151 euros, y el precio que supere esa cantidad seguirá tributando sin ninguna rebaja. Eso supone que la ayuda fiscal no aumenta, pero sí el número de viviendas que van a poder beneficiarse de ella, con un coste para las arcas autonómicas que el vicepresidente ha cifrado en "más de una decena de millones de euros".

Ayudas en vigor

Con esta revisión, las viviendas que queden por debajo de los importes anteriormente indicados y sean adquiridas por jóvenes menores de 30 años o personas con una discapacidad igual o superior al 33% como primera residencia no pagarán nada por el citado tributo en los primeros 270.141 euros y el 8% en lo que supere esa cifra.

En el caso de los menores de 36 años y de las personas con alguien con discapacidad a su cargo, en ese primer tramo solo se abonará el 2% en ese tributo.

Finalmente, para cualquier ciudadano que adquiera una primera residencia que no supere los citados valores máximos, en el tramo bonificado solo tendrá que desembolsar el 4% del precio del inmueble.

La revisión se ha hecho por islas y no por municipios / G. Bosch

Como se ha indicado, desde el Govern se ha considerado que esas ayudas deben de aplicarse teniendo en cuenta el valor medio de las viviendas de cada isla, y no por municipios, atendiendo a una propuesta de la federación de entidades locales de las islas (FELIB), desde la que se considera que se podrían generar movimientos de población dependiendo de que una zona tenga más ayudas que otra.

Sin embargo, agentes de la propiedad inmobiliaria y asesores fiscales han considerado que aunque esta iniciativa del Govern ha avanzado en la buena dirección, finalmente se ha quedado "corta" en Mallorca alegando que en una gran parte de la isla el precio máximo bonificado debería de ser el mismo que el de Ibiza y Formentera por el elevado precio de sus inmuebles.