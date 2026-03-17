Vera justifica la exención del catalán en plazas de "muy difícil cobertura" para "garantizar" que ningún alumno se quede sin docente

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado este martes, en los pasillos del Parlament, los detalles sobre la flexibilización del requisito de catalán en el ámbito educativo, permitiendo que profesionales sin la titulación en cuestión puedan acceder a plazas de funcionario de carrera en aquellas especialidades donde la falta de personal pone en riesgo la actividad lectiva.

La medida, que se incorpora mediante enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, ha sido defendida por Vera como una respuesta de auxilio técnico para el sistema educativo balear. "Esta enmienda que ya se pactó con Vox en su momento explica que se estudiará la forma de excindir el requisito del catalán para las oposiciones docentes solo para las plazas de muy difícil cobertura", ha explicado el conseller ante los medios de comunicación. Según el responsable de Educación, el objetivo prioritario es evitar que la falta de acreditación lingüística impida que los estudiantes reciban sus clases con normalidad.

Durante su intervención, el conseller ha puesto nombre y apellidos a las plazas que se verán afectadas por esta exención, subrayando que la problemática es especialmente grave en la doble y triple insularidad. Vera ha insistido en que no se trata de una medida generalizada para todo el cuerpo docente, sino de una respuesta a situaciones de "extrema necesidad" en Ibiza, Menorca o Formentera. "Tenemos oposiciones y no tenemos ninguna persona de dibujo en Ibiza que se haya presentado a Dibujo; no tenemos ninguna persona de Latín en Ibiza; no tenemos ninguna persona de Informática en Formentera", ha detallado con preocupación.

Según ha señalado el conseller, la lista de carencias afecta sobre todo a la Formación Profesional y a la atención a la diversidad, sectores donde la falta de profesionales titulados es una constante que se arrastra desde hace años. "No tenemos a nadie en Mantenimiento de Vehículos. Durante dos años seguidos nadie se ha presentado, ni en Ibiza ni en Formentera; no tenemos Informática en Menorca ni Atención a la diversidad en Formentera", ha enumerado Vera. Para el conseller, esta realidad obliga al Govern a abrir "una posibilidad más" para atraer talento de otras comunidades autónomas: "Nosotros tenemos que garantizar la docencia en cada una de las islas, porque todos los niños y jóvenes tienen derecho a tener un profesor", ha apuntado.

No tenemos a nadie en Mantenimiento de Vehículos. Durante dos años seguidos nadie se ha presentado, ni en Ibiza ni en Formentera; no tenemos Informática en Menorca ni Atención a la diversidad en Formentera

Una de las claves técnicas que ha aclarado el conseller es la situación administrativa en la que quedarán estos nuevos docentes que logren superar la oposición sin poseer el requisito de catalán. A diferencia del resto de funcionarios de carrera, aquellos que se beneficien de esta exención en plazas de muy difícil cobertura no tendrán su plaza en propiedad en un centro definitivo de forma inmediata. "Este personal quedará en expectativa", ha señalado Vera. "Significa que no tendrá su plaza en un centro en concreto, sino que cada año tendrá que hacer un proceso para elegir la plaza en los centros donde haya vacantes".

Para Vera, esta es una garantía de que el requisito sigue existiendo como meta final para la estabilización, pero se pospone para no bloquear la entrada de profesionales: "Evidentemente nadie quiere estar en expectativa, todos quieren tener el requisito para poder concursar e ir al centro que les guste más, no quieren estar cada año cambiando de centro", ha matizado.

El trasfondo político de esta decisión viene marcado por las intensas negociaciones con Vox, formación que ha celebrado el acuerdo como una victoria contra lo que su portavoz, Manuela Cañadas, ha denominado "un titulito excluyente". Desde el partido de Santiago Abascal se sostiene que el catalán ha funcionado como un "muro que expulsa el talento y dificulta la vida de los ciudadanos" y celebran que ahora el sistema pase a ser "flexible". Esta visión ha sido el motor de las tres enmiendas que PP y Vox han pactado para modificar la normativa autonómica, permitiendo que la lengua deje de ser "un impedimento" en sectores deficitarios.

Vera ha recordado que esta problemática ya se da en el día a día de los centros con el personal interino, donde ya se realizan excepciones por necesidad técnica para no dejar aulas vacías. "Durante el curso se han de cubrir sustituciones de especialidad de difícil cobertura con gente de otros puntos de nuestro país que no acreditan el requisito de catalán en un momento durante el proceso... pues vamos a dar la posibilidad de que, si es una plaza demostrable técnicamente, puedan hacer oposiciones y tengan dos años para conseguir el requisito", ha argumentado. El conseller insiste en que su responsabilidad es que "todos los alumnos de las Islas Baleares tengan un profesor, no porque estés en Mallorca tienes más suerte que si estás en otro sitio".

La rebaja en la evaluación

Además de la exención en las oposiciones para estas plazas críticas, el acuerdo entre el Partido Popular y Vox incluye una modificación en la forma en que los alumnos de Bachillerato obtienen la acreditación de los niveles B2 y C1 de catalán. Hasta ahora, se exigía una nota de 8 en la asignatura para la convalidación automática, un listón que ahora bajará al 7. Vera ha defendido este cambio argumentando que se ajusta a los estándares internacionales de evaluación de lenguas. "El 7 se pide en todo el marco de referencia europeo de las lenguas; un 70% es más que óptimo", ha explicado el conseller.

Para reforzar su postura, Vera ha comparado la situación de Baleares con otras comunidades con lengua propia que aplican criterios similares o incluso menos exigentes: "Comunidades autónomas con las que compartimos lengua, como Valencia, lo tienen en un 7, o Cataluña en un 5, y no hay ningún drama". Según el conseller, esta medida es puramente académica y técnica.

Pese a las fuertes críticas de los sindicatos docentes y las entidades culturales, que ven en estos cambios un desprestigio de la lengua propia, Vera insiste en que su prioridad absoluta es el derecho constitucional a la educación: "Nosotros tenemos que cubrir plazas... hay niños que no tienen docentes porque las listas están vacías y eso es lo que no podemos permitir", ha concluido el conseller.