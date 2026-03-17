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Los últimos cien baleares atrapados por la escalada bélica de Oriente Medio podrán volver a casa en una semana

Pedro Fiol, presidente de Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), confía en que la situación se normalizará en pocos días, ya que los precios de los billetes de vuelta se pueden lograr por 600 o 700 euros, lejos de los 6.000 euros de la semana pasada

Pasajeros atravedos en un aeropuerto de Tailandia por la crisis en Oriente Medio.

Pasajeros atravedos en un aeropuerto de Tailandia por la crisis en Oriente Medio. / EFE

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

Los últimos cien ciudadanos de Baleares atrapados por la escalada bélica en Oriente Medio y el cierre del espacio aéreo podrán volver a casa en una semana o a lo sumo a final de mes.

Así lo adelantó ayer Pedro Fiol, presidente de Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), que calculó ayer que de los aproximadamente 500 baleares que se encontraron sin poder volver a las islas el 28 de febrero, con el inicio de la guerra de Irán, ya han podido regresar a Mallorca, Menorca e Ibiza entre el 65% y el 75%. "Hay ya setenta rutas abiertas. Y a finales de esta semana es muy probable que la práctica totalidad ya haya podido volver".

"Con el cierre del espacio aéreo solo pudieron efectuar el viaje de partida los que reaccionaron más rápido, todavía a precios de entre 600 y 700 euros el pasaje", explica. "Después, durante la semana siguiente, existía la posibilidad de hacerlo, pero a precios muy elevados, de entre 4.000 y 6.000 euros. Y ahora se está volviendo a los precios de entre 600 y 700 euros iniciales, con lo que lo más probable es que el centenar de ciudadanos de Baleares que todavía no ha podido regresar pueda hacerlo esta semana o como máximo entre esta semana y final de mes", confía Pedro Fiol.

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La mayoría de los ciudadanos de las islas quedaron atrapados en destinos como Tailandia, Dubai, Sri Lanka, Maldivas, India, Doha (Qatar), Filipinas y Malasia, pero también en Australia, Indonesia, Singapur, Nepal, Vietnam. Y unos 200 de los 500 contactaron con el Govern buscando desbloquear su situación. "Pese a las setenta rutas abiertas regresar desde Qatar todavía es más complejo, porque solo tiene conexiones con París, Milán y Fráncfort", explica.

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