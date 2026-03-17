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El STEI, sobre la rebaja del requisito del catalán: "Prohens ha vendido la lengua por un plato de lentejas"

El sindicato atribuye la falta de personal en plazas deficitarias a la crisis de vivienda y advierte de un retroceso "gravísimo" en la normalización del catalán en la educación pública

Marga Prohens

Marga Prohens / B.RAMON

Redacción Mallorca

Palma

El sindicato STEI denuncia que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "ha vendido una vez más la lengua propia de las Islas, el catalán por un plato de lentejas" tras conocerse que el Ejecutivo eximirá del requisito del catalán a quienes no trabajen de cara al público en plazas deficitarias y algunas categorías de personal laboral.

"Todo el mundo sabe que el motivo por el cual no se cubren las plazas de difícil y muy difícil cobertura no tiene nada que ver con el catalán, sino con problemas como la vivienda, que se ha convertido en una situación de emergencia social, o el precio de la cesta de la compra, mucho más elevado que en la península. Vox aprovecha esto para dar un paso más en la minorización de la lengua catalana dentro de sus delirios de sustitución lingüística por parte del español; se trata de ir avanzando hasta el punto de volver a prohibir los usos públicos de la lengua propia", detallan desde el STEI.

Normalización del catalán

Asimismo, el sindicato señala que Prohens "incumple mandatos que, como presidenta, le corresponden, como el de trabajar por la normalización progresiva del catalán en todos los ámbitos de la sociedad de las Islas".

"Nunca hasta ahora había sido posible acceder al funcionariado docente sin la acreditación lingüística, y este es un hecho gravísimo que marcará un antes y un después. Tras el exterminio de la memoria histórica, el Partido Popular será responsable de un paso más en el arrinconamiento del catalán en las aulas de las islas", expresan.

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De esta forma, el STEI exige que el catalán "no sea la víctima del problema de la vivienda y reclama medidas efectivas, urgentes y estructurales para resolver esta emergencia para muchos trabajadores de las Islas". Así, el sindicato valorará la posibilidad de tomar las medidas oportunas "ante esta situación inadmisible".

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