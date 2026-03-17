Prohens se reúne hoy con el presidente de República Dominicana entre críticas del PSOE por su viaje al Caribe

La presidenta del Govern, Marga Prohens, inicia hoy un viaje oficial al Caribe con paradas en República Dominicana y Puerto Rico, donde desarrollará una agenda centrada en el fortalecimiento de relaciones institucionales, el apoyo al tejido empresarial balear en la región y el contacto con la comunidad emigrante a través de las casas baleares, según explican desde el Ejecutivo.

Prohens viaja acompañada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas. La delegación balear combinará encuentros políticos de alto nivel con reuniones empresariales y actos de carácter social vinculados a la diáspora.

La primera jornada del viaje tendrá lugar esta mañana en Santo Domingo. La presidenta participará a las 09.30 horas (14.30 horas en Baleares) en el foro «Mujeres de impacto», que se celebrará en el hotel Embajador Royal Hideaway. Posteriormente, a las 14 horas (19.00 horas en Baleares), será recibida en audiencia por el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, en el Palacio Nacional.

La agenda institucional continuará por la tarde con una visita a la Casa Balear de la República Dominicana a las 16 horas (21 horas en Baleares), un acto que busca "reforzar los vínculos culturales y sociales" con la comunidad balear residente en el país.

La jornada concluirá a las 20 horas con una recepción en la Embajada de España en República Dominicana, donde está previsto que la presidenta mantenga contactos con representantes institucionales y del ámbito empresarial.

Crítica del PSOE

El PSOE ha criticado el viaje institucional de la presidenta del Govern al Caribe al considerar que llega en un momento especialmente delicado para la economía de las islas. En un mensaje en la red social X, con una fotografía realizada ayer en el escaño de Prohens en el Parlament, los socialistas sostienen que la líder del Ejecutivo autonómico debería estar centrada en gestionar las consecuencias derivadas de la guerra en Irán y no en una agenda exterior.

"Prohens debería estar trabajando para solucionar los efectos negativos que pagamos los y las ciudadanas de las islas por culpa de la guerra de Trump, pero ella prefirió ir al Caribe", han señalado desde el partido, en referencia a la situación económica y al impacto que puede tener en Baleares.

Desde el PSOE insisten en que el Govern debe priorizar la respuesta a los problemas que afectan directamente a los ciudadanos, especialmente en un escenario de incertidumbre. En este sentido, consideran que el viaje proyecta una imagen de desconexión con la realidad de las islas. La crítica socialista se sintetiza en un mensaje contundente: "Tú pagas, ella disfruta", con el que buscan cuestionar tanto la oportunidad del desplazamiento como el uso de recursos públicos en este contexto.