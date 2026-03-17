Un oficial de notaría confiesa que falsificó poderes para obtener 450.000 euros en préstamos en Palma

Un antiguo oficial mayor de notaría de Palma, de 75 años, acusado de estafa y falsedad documental continuadas, confesó ayer en la Audiencia Provincial de Baleares que falsificó poderes y otros documentos públicos para obtener préstamos por valor de 450.000 euros entre los años 2016 y 2020.

El encausado, una persona “muy reputada en las islas” y “conocida en el círculo notarial” por su amplia experiencia, según subrayaron varios testigos, ya reconoció los hechos en un juzgado de instrucción de la ciudad cuando se autodenunció a mediados de 2020. “Estos hechos los denuncié yo mismo”, señaló ayer el sospechoso ante el tribunal de la Sección Primera.

El fiscal reclama para él una pena de siete años de prisión y una multa de 24 meses a razón de diez euros diarios por un delito continuado de falsedad en documento público en concurso con otro delito continuado de estafa. En concepto de responsabilidad civil, pide que indemnice a los perjudicados con 450.000 euros, con responsabilidad civil de las compañías de seguros de los notarios, así como que se declare la nulidad de cuatro escrituras de los años 2019, 2020 y 2017 por las operaciones fraudulentas llevadas a cabo.

El abogado defensor solicita una condena mínima de un año y medio de cárcel, de no cumplimiento en el centro penitenciario, al apreciar las circunstancias atenuantes de confesión y dilaciones indebidas, ya que el procedimiento judicial se inició en 2020. La acusaciones no están de acuerdo y, por ello, ayer se inició el juicio contra el oficial de notaría. En la vista oral se discute si concurren estas atenuantes y si los notarios con sus pólizas de seguro deben responder como responsables civiles solidarios.

Precisamente, ayer declararon como testigos tres conocidos notarios de la ciudad, uno ya jubilado. Dos de ellos confirmaron ante la Sala que denunciaron los hechos nada más percatarse de que el sospechoso había falseado documentos públicos.

El acusado admitió ante el tribunal que los hechos de los que le acusa la fiscalía “son ciertos”. El septuagenario reconoció que falsificó un poder otorgado por su esposa de una notaría en la que había trabajado. “En realidad era un poder para pleitos y yo lo convertí en un poder general a mi favor”, manifestó. “Yo lo utilicé para formalizar varias acciones”, añadió.

Así, el 22 de octubre de 2019 usó este poder para obtener un préstamo personal de 71.000 euros ante un conocido notario de Palma, según confesó. Este préstamo resultó impagado.

En abril de 2019 también utilizó este poder falsificado para conseguir un préstamo de 167.000 euros, ante notario, con garantía hipotecaria sobre la vivienda de su mujer, situada en la calle General Riera de Palma. De nuevo, resultó impagado. Para perjudicar los derechos del prestamista, el oficial de notaría encausado elaboró una escritura pública apócrifa de carta de pago y cancelación de hipoteca en abril de 2020 simulando que había sido otorgada ante la notaría para la cual trabajaba en Palma, faltando nuevamente a la realidad y a la fe pública notarial.

“Yo entregué una carta de pago ficticia”, reconoció ayer en el juicio. Para ello, tuvo que imitar la firma de la notaria autorizante. De esta manera, fingió que había reintegrado todo el dinero, cuando en realidad la deuda no estaba satisfecha.

“A fecha de hoy no he cobrada nada, ni de capital ni de intereses”, destacó el prestamista. “Yo pensaba que las operaciones eran legítimas. Todo se hizo ante notario y con garantía hipotecaria”, señaló el perjudicado.

Segundo poder manipulado

El sospechoso también confesó ayer que falsificó un segundo poder aparentando que sus hermanas se lo habían otorgado a su favor, sin que ellas supieran nada de ello. “Utilicé este poder para obtener dos préstamos con garantía hipotecaria sobre un finca de Esporles propiedad de mis hermanas”, indicó. Así, consiguió 100.000 euros en julio de 2017 y otros 111.000 euros en abril de 2017 con estas dos operaciones firmadas ante notario que no fueron autorizadas por sus hermanas, quienes no tenían conocimiento de nada y tampoco recibieron cantidad alguna. Estos préstamos igualmente resultaron impagados, según el ministerio público.

“Todo lo que acabo de decir lo dije en la autodenuncia. Acudí al juzgado de instrucción a formalizar una autodenuncia. Los dos documentos falsos originales los tenía yo en mi poder y los aporté en el juzgado el día de mi declaración”, remarcó ayer el acusado.

Uno de los prestamistas detalló que el sospechoso era oficial mayor de notaría y “una persona muy reputada en las islas”. Todo se hizo a través de poderes notariales, “todo se hizo a través de notarios; yo no dudé de estos poderes, nadie dudó de ellos”, apuntó. “El acusado dijo que el préstamo de 111.000 euros era para construir una vivienda de alquiler vacacional en Esporles”, agregó. Otro préstamo, según su versión, era para construir dos viviendas de lujo en Sant Agustí, en Palma.

Otro prestamista perjudicado hizo hincapié en que cuando el encausado presentó el escrito de autodenuncia, “ya habíamos descubierto su estafa y la notaria también lo había descubierto”. Según declaró, el sospechoso les confesó lo ocurrido en su despacho: “Nos dijo que que había fabricado la escritura con el papel timbrado y que lo había firmado él, falsificando la firma de la notaria. Él puso el sello de notario y el número de protocolo se lo inventó”.

La notaria para quien trabajaba lo despidió en mayo de 2020, en plena pandemia, al enterarse de que había falsificado un escritura pública de cancelación de hipoteca. “Puse una denuncia. Llevo 18 años de ejercicio y nunca he tenido ningún problema. Fue muy estresante, tuve mucha preocupación. Tuve que dar muchas explicaciones a clientes, supuso un desprestigio”, aseguró la profesional.

Otro notario de la ciudad que interpuso una denuncia en el juzgado de guardia al descubrir los hechos admitió que le generaba una mayor confianza de lo normal porque el oficial de notaría era una persona conocida en el círculo notarial ya que tenía “mucha experiencia” y, además, había tratado con él en varias ocasiones.

Un tercer profesional, ahora jubilado, recordó que el acusado trabajó para él durante quince años, de 2002 a 2017. “Tenía acceso a todo el material, era oficial mayor; era mi mano derecha, una persona conocida en el resto de notarías”, explicó. El juicio continúa hoy en la Audiencia Provincial con más testificales.