La buena noticia anuncia que Mallorca está ganando la guerra de Irán, por ahora. El operador Tui admite que, en los últimos días, se han disparado las ventas de paquetes de clientes que buscan «destinos familiares y fáciles de alcanzar», a traducir por Balears. La mala noticia es que los indígenas volverán a pagar la saturación, sin ningún incremento reseñable en su calidad de vida.

Solo el Caribe mejora hoy las perspectivas del Mediterráneo mallorquín, aunque el aumento de reservas viene acompañado de una caída de la cotización de las empresas especializadas en ganadería intensiva humana. Y si se define a los refugiados como aquellas personas que estarían en otro sitio si pudieran, Mallorca se dispone a acoger la mayor oleada de migrantes forzosos de pago de su historia.

Los refugiados turísticos deberían suponer una humillación, puesto que en realidad desearán estar en Egipto y Turquía. Convertirse en la segunda opción no incomoda por supuesto a PP/Vox, que tienen muy clara la distinción entre migrantes con o sin dinero, dejando a los nativos en tercera posición.

Las playas de Tel Aviv estaban llenas de bañistas mientras su gobierno bombardeaba con intensidad a Gaza. A fecha de hoy y salvo contagio, una cautela importante, el litoral mallorquín ofrecerá el mismo contraste. Con el aliciente de que los visitantes huidos a otras geografías tras la covid pertenecían al estrato de jóvenes aunque suficientemente acomodados, así que rebajarán la edad media en su condición de refugiados turísticos en la isla.

Noticias relacionadas

Si la euforia deja unos segundos para la reflexión, el hundimiento de Dubai como paraíso en la tierra refrendará la fragilidad de la economía ociosa. Por fortuna, el Govern ha elegido la opción más adaptada a sus capacidades, no hacer nada.