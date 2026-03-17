Jornada de puertas abiertas en el Instituto de Medicina Legal de Baleares

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares celebrará el lunes que viene una jornada telemática y el día 27 otra presencial de puertas abiertas sobre la residencia en la especialidad de medicina legal y forense para residentes MIR que puedan estar interesados.

Las jornadas que tendrán lugar en Palma están entre las que promueve el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para dar a conocer esta especialidad en los distintos institutos de Medicina Legal que tienen la consideración de unidad docente.

El Instituto de Medicina Legal de Baleares es la unidad docente de Mallorca para formación sanitaria especializada en el ámbito forense.

Las jornadas son para dar a conocer la institución a quienes puedan estar interesados en realizar en ella su residencia.

La jornada telemática comenzará el lunes a mediodía con una presentación por parte de la coordinadora de los institutos de medicina legal y ciencias forenses del ministerio, Marta Grijalba.

Posteriormente, habrá una descripción sobre cómo es el proceso de residencia en los distintos institutos de medicina legal por parte de la directora, jefa de estudios y tutora de la unidad docente de Mallorca, y además expondrá su experiencia la doctora Cristina Martínez Lozano, médico residente de esta unidad en Baleares.

Jornada presencial

En cuanto a la jornada presencial, será el día 27 en la sede de los juzgados de Vía Alemania a partir de las 11 horas.

El jefe de estudios o tutor explicará cómo es el proceso de residencia en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, luego habrá una exposición por parte de residentes actuales y una visita a las instalaciones.

Para asistir es necesaria inscripción previa en el correo SG.CCTerritorial@mjusticia.es

Al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (MPJRC) , a través de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, le corresponde la organización y funcionamiento de 12 Institutos de Medicina legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

Estan ubicados en Baleares (dirección Mallorca), Castilla-La Mancha (dirección Albacete; dirección Toledo), Castilla-León (dirección Burgos; dirección León; dirección Valladolid), Ceuta, Extremadura (dirección Badajoz ; dirección Cáceres), Melilla, Murcia (dirección Murcia) y con sede en Madrid el IMLCF de órganos con jurisdicción estatal (IMLCF-OJE)