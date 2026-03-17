Huelga en Eurowings: los pilotos amenazan con paros en la ruta de Mallorca por las pensiones

Los pasajeros de la aerolínea Eurowings que vuelan a Mallorca deberán prepararse para posibles cancelaciones de vuelos y cambios en los horarios de salida. Los pilotos de la compañía, perteneciente al grupo Lufthansa Group, se han pronunciado a favor de convocar una huelga.

Según ha informado el sindicato Vereinigung Cockpit, sus miembros han votado en referéndum interno “con una amplia mayoría a favor de defender sus reivindicaciones sobre la pensión de empresa incluso mediante medidas de presión, si fuera necesario”.

Participación del 82% y respaldo masivo

De acuerdo con el sindicato, el 82% de los afiliados participó en la votación, y de ellos un 94% apoyó la huelga, lo que hace que el paro sea bastante probable. Por el momento, no hay una fecha concreta para el inicio de la huelga, aunque la organización ha señalado que informará “próximamente” sobre los siguientes pasos.

Antes de que se produzca un paro efectivo, las partes volverán a sentarse a negociar. Según el medio alemán n-tv, hay prevista una nueva ronda de conversaciones el 25 de marzo.

Ambas partes siguen mostrando disposición para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la aerolínea no ha confirmado aún oficialmente esa fecha. Tampoco está claro hasta qué punto Mallorca se vería afectada en caso de huelga, mientras la compañía estudia planes de expansión en el aeropuerto de Son Sant Joan.

El conflicto: la pensión de empresa

El origen del conflicto está en el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo sobre la pensión de empresa. Según el sindicato, la aerolínea ha rechazado hasta ahora cualquier mejora en este ámbito.

El presidente de la organización, Andreas Pinheiro, ha reclamado un “acercamiento serio por parte de la empresa”, al tiempo que ha asegurado que los trabajadores siguen abiertos “en todo momento a un diálogo constructivo”. Por su parte, el portavoz de la comisión negociadora, Arne Karstens, subrayó que el resultado de la votación es “una señal clara de la plantilla”.

“Los compañeros esperan una mejora sustancial de la pensión de empresa y una participación justa del empleador”, afirmó.

Antecedentes en Lufthansa

En los últimos días, los pilotos de Lufthansa y de Lufthansa Cargo ya protagonizaron paros, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos.En esos casos, el motivo del conflicto también fue la pensión de empresa, lo que evidencia un problema estructural dentro del grupo aéreo.