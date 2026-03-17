El Govern de Prohens se suma al 'No a la Guerra': "Rechazamos la imposición de medidas que vayan en contra de la economía de Baleares"
El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, reafirma su deseo de que el conflicto se resuelva cuanto antes y muestra su rechazo "a la demagogia de Pedro Sánchez y el PSOE" respecto a la utilización de la guerra "para sus cálculos partidistas"
"Quiero ser muy claro, este Govern dice 'No a la guerra". El Ejecutivo autonómico de Marga Prohens se alinea con el lema del 'No a la guerra', reafirmando su apuesta por la paz y la resolución del conflicto bélico en Oriente Medio lo antes posible. Así lo ha expresado esta mañana en el Parlament el portavoz Antoni Costa, quien también ha mostrado su rechazo "a la demagogia de Pedro Sánchez y el PSOE a nivel nacional" respecto a la utilización de la guerra "para sus cálculos partidistas".
"Desde el primer día hemos dicho que estamos en contra de esta guerra y de la imposición de medidas que vayan en contra de la economía de Baleares. Queremos la resolución rápida del conflicto y que vuelva la paz a la región, la democracia, las libertades y la igualdad entre hombres y mujeres en Irán", asegura Costa en respuesta a la pregunta lanzada por el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela.
"Buscan la confrontación"
En este sentido, Costa también se ha mostrado muy crítico con "la utilización" del PSOE respecto a este conflicto, acusando a los socialistas de "buscar la confrontación y levantar muros" entre los ciudadanos de las islas.
"¿Qué hacen ustedes? Utilizar esta guerra para sus cálculos partidistas, para levantar muros y dividir a los ciudadanos de Baleares y del conjunto de España. Pretenden utilizar la guerra para su interés electoral y buscan la confrontación artificial con este Govern y con el PP. Esto es lo que hacen y es una vergüenza", recalca.
Reunión con los agentes sociales
Respecto a las consecuencias que puede generar la guerra de Irán en Baleares, el portavoz del Govern insiste en que actualmente se vive "en una época de alta incerteza internacional que dificulta poder hacer un análisis minucioso de los efectos de la guerra".
No obstante, Costa reivindica la reunión que tuvo ayer con los agentes económicos y sociales de las islas para afrontar la situación y empezar a preparar un paquete de medidas consensuado con el objetivo de paliar los efectos de la guerra en las islas.
El PSOE, muy crítico con Prohens
Por su parte, desde el PSIB-PSOE se han mostrado muy críticos con la presidenta Marga Prohens que hoy inicia un viaje oficial al Caribe con paradas en República Dominicana y Puerto Rico, por lo que no ha estado presente en el Parlament. Según el portavoz socialista, Iago Negueruela, "Prohens no está donde tiene que estar".
"Cuando todo sube y se baten récords de precios de la gasolina, Prohens está en el Caribe. Cuando Europa prepara medidas de urgencia y Sánchez estará en Europa para debatirlas, Prohens está en el Caribe. Cuando el Gobierno de España apruebe medidas Prohens estará en el Caribe y ustedes no tendrán nada en marcha. No está donde tiene que estar, prefiere que Vox marque la agenda y ella irse. Esto no es gobernar estas islas", detalla Negueruela.
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