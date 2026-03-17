Costa pide a Sánchez una importante bajada de impuestos por los efectos de la guerra de Irán

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez una rebaja fiscal "contundente" para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, en un contexto marcado por una "alta volatilidad e incertidumbre" que dificulta anticipar medidas concretas.

Durante el pleno del Parlament, Costa ha defendido que es el Ejecutivo central quien dispone de mayores competencias para actuar de forma inmediata, por lo que ha instado a aplicar medidas que incrementen la renta disponible de los ciudadanos y reduzcan los costes de producción de las empresas. Entre ellas, ha planteado rebajar el IVA de la energía al 10%, eliminar el impuesto a la generación eléctrica para abaratar la factura de la luz y promover una bajada del IRPF que permita revalorizar los salarios.

El conseller ha advertido de que el conflicto bélico ya empieza a trasladarse a la economía real, con un incremento del precio de los combustibles que encarece tanto el coste de la vida como la actividad empresarial. No obstante, ha subrayado que la evolución de estos efectos dependerá en gran medida de la duración de la guerra, lo que añade un componente adicional de incertidumbre.

En este sentido, ha insistido en que todavía es prematuro concretar un paquete de medidas autonómicas. "Lo que toca ahora es escuchar", ha señalado, en referencia a la ronda de contactos que el Govern ha iniciado con los distintos sectores económicos para evaluar el impacto real de la situación. Tras reunirse con agentes sociales y el sector del transporte, el Ejecutivo prevé ampliar estos encuentros en los próximos días a ámbitos como el agroalimentario, las navieras, la distribución, la construcción y la industria.

Costa ha remarcado que la respuesta debe articularse de forma escalonada y coordinada, comenzando por la Unión Europea, seguida del Gobierno central y, finalmente, las comunidades autónomas. En este marco, ha defendido que cualquier iniciativa del Govern será complementaria a las decisiones que adopten tanto Bruselas como Madrid.

Pese al escenario de incertidumbre, el vicepresidente económico ha querido trasladar un mensaje de relativa confianza sobre la situación de las Islas. Ha destacado que Baleares cuenta con una economía "robusta y resiliente" y que su carácter eminentemente de servicios puede suponer una ventaja competitiva frente a otros territorios más dependientes de la industria o la energía.