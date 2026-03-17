Decathlon abre su sexta tienda en Mallorca: primer espacio Pop Up en Magaluf

Decathlon continúa su expansión en Mallorca con su sexta apertura en la isla. La multinacional francesa prepara su estreno en Magaluf para el primer semestre de 2026. Será la primera tienda en Calvià y lo hará con un formato novedoso: una Pop Up para reforzar “la proximidad con los deportistas en meses clave”.

Este concepto está concebido para acercar la práctica deportiva "a destinos con una alta actividad durante determinados periodos del año", explica la nota de prensa de la compañía, que no da la fecha de apertura, pero explica que este formato también es el elegido para las aperturas en Mogán y Chiclana.

Sexto establecimiento en Mallorca

Esta será su primera tienda de Mallorca que se abra en Calvià. A finales de 2025, se estrenó en s'Olivar en pleno centro de Palma con tres plantas y 700 metros cuadrados comerciales.

La apertura de s'Olivar supuso el segundo espacio de la multinacional en el centro de la ciudad, que cuenta con varias novedades respecto a sus otros establecimientos en la isla, como la reparación de material de cualquier deporte. Desde bicicletas a mesas de ping-pong con un ambicioso compromiso: arreglarlo en un plazo de 48 a 72 horas.

Los otros lugares donde tienen espacios son: Centro Comercial Alcampo (Marratxí, CC Fan (Palma), en Son Moix, en el CarrerJaume III y en el Carrer Caputxines (s'Olivar, Palma).

Diez aperturas en España

Además de la apertura en Magaluf, Decathlon anuncia nueve establecimientos nuevos en España. La multinacional francesa arranca 2026 impulsando una estrategia de expansión de su red comercial en: Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

"Con el que es su mayor proyecto de aperturas a nivel nacional de los últimos años, Decathlon contribuirá a la creación de más de 100 empleos directos, además de llegar a 2,3 millones de personas. Asimismo, estos nuevos establecimientos incorporarán en total más de 5.200 m² de superficie comercial deportiva en el país, situándose la mayor parte de ellos en el centro de las ciudades", aseguran en su comunicado.

Según Borja Sánchez, CEO de Decathlon España, quieren ofrecer una experiencia más cercana: "Decathlon lleva décadas acompañando a los deportistas españoles en su día a día, y 2026 marca un punto de inflexión en nuestra evolución en España. Estamos impulsando nuevas aperturas en el centro de las ciudades con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más cercana, ágil y personalizada, elevando la satisfacción de nuestros clientes y facilitando que cada vez más personas vivan el deporte de forma accesible".