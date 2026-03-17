La construcción de la nueva facultad de Ciencias de la UIB, pendiente de la Guerra de Irán

La construcción de la nueva facultad de Ciencias de la Universitat de les Illes Balears (UIB) está pendiente de la Guerra de Irán. La licitación del proyecto está "a punto", ya que solo faltan los "últimos flecos". Aunque el importe podría encarecerse por el conflicto en Oriente Medio. "En el momento que suban los costes energéticos, los costes de los materiales de construcción también lo harán. Es una cosa directa", explica el vicerector asociado, el doctor Vicenç Canals, en la visita de la rehabilitación de dos edificios y de la planta térmica de alta eficiencia en el campus de Palma.

Impacto del conflicto en Oriente Medio

El coste, estimado en unos 17'7 millones de euros, puede variar dependiendo de cómo afecte el conflicto. "Depende de lo que dure y el impacto que pueda tener. Si el impacto es anterior a que comience la obra, no tendremos esto. Ahora se iniciará la licitación para que se puedan presentar. Estaremos cuatro meses y medio hasta adjudicarla y luego, comenzarán las obras", cuenta Canals.

Cuando se inicie la construcción, el plazo previsto es de unos 17 meses. "El problema de las obras es que se retrasan: falta de personal, de materiales, mucho viene de la península… Son los mismos problemas que en el sector de la construcción", señala.

Autorizado el gasto en agosto

El Consell de Govern autorizó el gasto de 17'7 millones de euros para la construcción de la nueva facultad de Ciencias en agosto. Desde su formulación inicial en 2022, el coste estimado ha pasado de 13,3 millones de euros a 17,7 millones de euros debido al incremento de los precios de construcción. Así, el proyecto se financiará con 13,3 millones de euros del Fondo de Impulso al Turismo Sostenible y con 4,3 millones del Factor de Insularidad.

Dentro del presupuesto de la UIB de 2026, la partida para este proyecto este año es de más de 7'5 millones de euros para continuar la ejecución. Es la inversión central del año.