Condenada por intentar agredir a una enfermera y amenazarla de muerte en el centro de salud de Muro

Una mujer ha sido condenada por intentar agredir a una enfermera en el punto de atención continuada (PAC) de Muro, en un episodio que incluyó insultos, amenazas de muerte e incluso el lanzamiento de una silla en la consulta.

Los hechos ocurrieron en abril de 2023 en el servicio de Urgencias del PAC del centro de salud de Muro, como ya informó este diario. La acusada acudió sin cita previa y, en un estado de alteración, pidió que se le administrara por vía intravenosa un medicamento (diazepam, un fármaco ansiolítico) alegando que le habían robado la medicación y también a su perro.

Según recoge la sentencia, al no recibir la medicación por parte de la enfermera (ya que requería autorización previa) la mujer reaccionó de forma agresiva: comenzó a gritar, insultó a la enfermera con expresiones como "puta" o "niñata de mierda" y la amenazó de muerte: "Te voy a matar, te quiero ver muerta", gritó la acusada. Acto seguido, lanzó una silla contra ella con la intención de agredirla, aunque no llegó a alcanzarla porque impactó contra una mesa. Después abandonó la consulta golpeando las puertas y el mobiliario.

Tres meses de prisión y orden de alejamiento

La sentencia, obtenida por los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Baleares (COIBA), condena a la agresora por un delito de atentado en grado de tentativa y un delito leve de amenazas.

La pena impuesta es de tres meses de prisión, además de una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante un año y medio, y el pago de una multa de 210 euros (7 euros diarios durante un mes), así como las costas derivadas de la acusación particular. No obstante, el ingreso en prisión queda suspendido siempre que la condenada no vuelva a delinquir en los próximos dos años y respete la orden de alejamiento.

Con todo, la enfermera contó con el apoyo del COIBA, cuyos servicios jurídicos asumieron tanto la acusación particular en nombre de la colegiada como la acusación popular en representación del colectivo profesional. Desde el Colegio explican que intervienen de forma habitual cuando tienen constancia de una agresión a una enfermera y que hace poco se han reforzado los mecanismos para facilitar que las profesionales denuncien.

En el caso de la sanidad pública, las enfermeras pueden solicitar esta representación a través del programa NIRA al notificar la agresión, mientras que en el ámbito privado pueden hacerlo mediante un formulario en la web del Colegio. En ambos casos, se activa además un protocolo que incluye asesoramiento jurídico y apoyo psicoemocional, teniendo en cuenta el impacto que estos episodios generan.

Más de 450 agresiones en un año

Desde el COIBA advierten de que este caso no es aislado. Solo en 2025 se registraron 456 agresiones a enfermeras en Baleares, una cifra que consideran "la punta del iceberg", ya que muchas situaciones no llegan a denunciarse.

La responsable del Protocolo de Agresiones del Colegio, Rosa González, subraya que dar el paso de denunciar no es sencillo, pero resulta clave: "Somos conscientes de que la denuncia es un paso complicado y con una alta carga emocional, pero también es importante para mejorar la prevención y avanzar hacia una tolerancia cero frente a la violencia". Además, alerta de que los agresores suelen ser reincidentes, aunque esta reincidencia disminuye de forma notable cuando se denuncian los hechos.

Las agresiones a profesionales sanitarios han ido en aumento en los últimos años. Según los datos del Ib-Salut, en 2025 se contabilizaron 1.428 agresiones a trabajadores del sistema sanitario público de Baleares, un 15% más que el año anterior.

La mayoría de estos episodios son insultos o amenazas, aunque también se producen agresiones físicas. Las enfermeras y los técnicos en cuidados auxiliares concentran el mayor número de casos. Uno de los aspectos que más preocupa es la reincidencia: aproximadamente un tercio de los agresores repite conducta, lo que refuerza la importancia de denunciar este tipo de situaciones.