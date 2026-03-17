Las agencias de Baleares advierten de que los billetes de vuelos internaciones ya han subido 50 euros por la guerra de Irán

La escalada del precio de los combustibles a consecuencia de la guerra de Irán ya repercute directamente en el precio de los vuelos internacionales, confirma Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). "El alza se está notando especialmente en los precios de los billetes de larga distancia, los transoceánicos, a Estados Unidos, Latinoamérica o Sudáfrica, que han experimentado ya en este momento un incremento de sus precios de entre 40 y 50 euros", detalla.

No ocurre lo mismo, por ahora, con los vuelos nacionales, explica Pedro Fiol, pero aclara las razones. "El mercado doméstico es de márgenes de negocio más pequeños y lo más normal es que las aerolíneas tarden mucho más en repercutir la subida del combustible en el precio de los billetes que pagan los clientes. Pero a cambio es probable que vuelos concretos a precios muy ventajosos, a primera hora de la mañana o de la noche, que suponían una oportunidad para viajar a Barcelona, Madrid u otro destino nacional a un precio muy económico, simplemente desaparezcan o pierdan frecuencias", explica Pedro Fiol. "Pero las compañías aéreas querrán seguir siendo competitivas frente a las tarifas de la competencia", considera el presidente de Aviba.

Eso sí, en el actual escenario de inestabilidad y subida de precios de los combustibles por la escalada bélica en Oriente Medio, Pedro Fiol aconseja a quienes vayan a viajar con turoperados que reservan el paquete turístico y no abonan el billete hasta 21 días antes del viaje que adelanten el pago de los pasajes, porque si no se pueden encarecer después de la reserva. "En cambio, con el billete ya comprado, las condiciones ya no pueden cambiar", manifiesta.

Pedro Fiol, presidente de Aviba / Guillem Bosch

"Esto lo veremos cuando la escalada de precios de los combustibles repercuta en el precio de los turoperadores. Y, por ejemplo, el precio de los billetes reservados pero todavía no pagados, como podría ocurrir en una estancia en Disney París, suba 35 euros por persona antes de viajar", explica, "como también puede afectar en Mallorca de continuar la crisis durante la temporada, porque muchos de los turistas que viajan a Mallorca son de clase media y lo hacen con paquetes cerrados que resultan más económicos", ejemplifica.

También, de continuar la escalada bélica, el presidente de las agencias de viajes de Baleares augura dificultades para el estreno de la ruta de Etihad Airways entre Mallorca y Abu Dabi, que tiene previsto estrenarse el próximo 12 de junio, tal como se anunció en Fitur, con tres vuelos semanales, señala.

"Este año, en cuanto a destinos, en principio perderán fuerza algunos muy demandados hasta ahora como China y Japón. Y, por contra, ganarán otros de Centroamérica y Sudamérica", vaticina Pedro.

En cuanto a los destinos preferidos de los mallorquines en Semana Santa, Fiol cita Egipto, Turquía. "Jordania ya ha caído, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja aplazar los viajes hasta nuevo aviso debido al deterioro de la seguridad por el conflicto. Y Turquía y Egipto resisten bastante bien, aunque Egipto ha experimentado algunas cancelaciones, pese a que se considera un destino seguro y las reservas son elevadas", explica.