La UIB rehabilita dos edificios por 11 millones y anunci que está un paso de convertirse en el campus más autosuficiente energéticamente de Europa

La Universitat de les Illes Balears (UIB) continúa dando pasos para convertirse en 2026 en el campus universitario más autosuficiente energéticamente de Europa, según sus previsiones. Ha rehabilitado los edificios Ramon Llull y Mateu Orfila i Rotger, dos de los más antiguos, y está desplegando una planta térmica de alta eficiencia en el campus de Palma.

La inversión asociada a estas actuaciones es de 14,9 millones de euros: 5,7 millones en el edificio Mateu Orfila i Rotger, 5,2 millones en el edificio Ramon Llull y 3,9 millones en la planta térmica de alta eficiencia.

El objetivo es que en 2026 el campus sea capaz de generar toda la energía que consume y gestionarla de manera eficiente para reducir significativamente la factura eléctrica, limitar la huella ambiental y cumplir el compromiso de cero emisiones.

35% menos de consumo de energía

Con la rehabilitación de los edificios Ramon Llull i Mateu Orfila i Rotger se quiere lograr una reducción de al menos un 35 % del consumo de energía primaria no renovable en el funcionamiento de cada edificio. Para conseguirlo, el proyecto ha intervenido en los elementos constructivos de la edificación, tanto los pasivos como los activos.

En ambos casos se han renovado los sistemas de climatización y de ventilación del edificio, sustituyéndose los sistemas obsoletos por unos de alta eficiencia. Así, se han retirado los sistemas de calefacción antiguos, que utilizaban calderas de gasóleo, y los sistemas de climatización basados en equipos individuales de expansión directa o split.

A su vez, se han implementado estrategias de control del consumo y de gestión de la demanda mediante el desarrollo de sistemas avanzados de control, y se está llevando a cabo la interconexión con la red de distrito del campus universitario. También se han renovado las carpinterías exteriores de los edificios y el aislamiento exterior.

Se ha iniciado, además, la mejora de los sistemas de iluminación. Se sustituirán los actuales sistemas de iluminación basados en tecnología convencional, básicamente fluorescentes, halógenos e incandescentes, instalándose nuevos sistemas de tecnología LED de alta eficiencia.

Planta térmica de alta eficiencia única en España

La Universidad está desarrollando en el campus una planta térmica de alta eficiencia de quinta generación, única en el Estado español. Esta infraestructura unirá los edificios del campus y hará posible que compartan calor y frío, para mejorar el rendimiento global del sistema energético.

Esta infraestructura maximiza el aprovechamiento de la energía que se produce en el campus. Significará, por ejemplo, que el exceso de calor generado en un edificio podrá aprovecharse para calentar otro, de forma que se optimizarán los recursos. Una vez que entre en funcionamiento, la planta térmica permitirá gestionar la energía térmica del campus de manera mucho más eficiente.

Apoyo institucional

La rehabilitación energética de los edificios Ramon Llull i Mateu Orfila i Rotger se incluye en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea – Next Generation EU. También ha tenido una aportación a cargo del Factor de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears gestiona la subvención de este programa, proveniente de fondos europeos, estableciendo un plan de rehabilitación y regeneración urbana con el objetivo específico de conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética al Sector de la Edificación en España (ERESEE).

Visita institucional

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, ha participado este lunes en una visita a los edificios junto con una representación de la UIB encabezada por su rector, Jaume Carot, y el delegado del Gobierno de España en las Illes Balears, Alfonso Rodríguez, y en la que también han participado por parte del Govern el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés; el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, así como el equipo del servicio técnico y de infraestructuras responsable de las obras.