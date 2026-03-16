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Los transportistas advierten de posibles paros en pleno inicio de temporada en Baleares por los efectos de la Guerra de Irán: "O lo arreglamos o nos paramos"

La patronal del transporte de mercancías tilda de "inasumible" la subida de precios del combustible y reclama al Govern bonificaciones como las de la guerra de Ucrania

El transporte de mercancías balear

El transporte de mercancías balear / B.RAMON

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

"O lo arreglamos o nos paramos, esto no se puede soportar". Los transportistas de Baleares advierten de posibles paros en pleno inicio de temporada turística por los efectos económicos derivados de la Guerra de Irán. Así lo ha expresado esta mañana Ezequiel Horrach, presidente de la agrupación empresarial de transporte de mercancías de Baleares, antes de reunirse con representantes del Govern para abordar esta cuestión.

En este sentido, Horrach argumenta que la actual subida de precios de combustible "es inasumible" para el sector en las islas, por lo que si no se llega a un acuerdo con el Govern para recibir compensaciones similares a las que obtuvieron con la guerra de Ucrania tendrán que convocar paros.

"Pedimos que nos ayuden como lo hicieron antiguamente porque esto es insostenible. El problema es que el gasoil ha subido muchísimo y afecta a los pequeños vehículos, repartidores, transportistas, que realmente no llegan a final de mes", destaca. Entre las medidas planteadas, desde el transporte de mercancías reclaman una bonificación por vehículo y también un porcentaje por consumo de combustible.

Paros en pleno inicio de temporada

En el caso de que no haya acuerdo con el Govern, los transportistas de mercancías se plantean iniciar paros por la subida inasumible de los combustibles. "O lo arreglamos o nos paramos. Lamentablemente sabemos que es cuando va a empezar la temporada, que habrá negocios donde no lleguen las mercancías en muy buena forma, pero es que nosotros no lo podemos soportar. Nos tiene que ayudar el govern balear como hicieron antiguamente, no pedimos nada más", destaca Horrach.

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Así, habrá que esperar a la resolución de la reunión que mantienen esta mañana con el Ejecutivo para conocer si finalmente habrá paros del sector en Baleares.

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