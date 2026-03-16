Un tercio de los empresarios de Baleares cambia su estrategia por la crisis geopolítica

Las empresas de Baleares se han visto afectadas por la crisis geopolítica actual, que está influyendo de forma directa en sus decisiones estratégicas. De hecho, un 25% de los empresarios ya ha redefinido su estrategia ante la situación internacional y un 10% lo hará próximamente, impulsando cambios especialmente en inversiones y en la estrategia de internacionalización (57% en ambos casos), así como en innovación y tecnología (43%).

Éstas son algunas de las conclusiones de la encuesta ‘Perspectivas Baleares 2026’, elaborada por la compañía KPMG en colaboración con la patronal CEOE y en la que han participado más de 1200 directivos de toda España respondiendo a diversas cuestiones de perspectivas económicas.

Según este encuesta, además, un 59% de los directivos reconoce que está analizando la evolución de los factores geopolíticos para tomar una decisión y solo un 5% no contempla hacer nada.

Asimismo, de acuerdo a las conclusiones del estudio, la dependencia del marco europeo condiciona la percepción de riesgos, ya que un 41% identifica una mayor exposición a riesgos geopolíticos y posibles rupturas de la cadena de suministro, mientras que un 39% señala el incremento de los costes de las materias primas como una de sus principales preocupaciones.

En clave nacional, los directivos de empresas de Baleares valoran la situación actual de la economía española (46% buena o excelente), ligeramente por encima de la media nacional, aunque con una visión prudente a corto plazo. El 66% espera que la economía se mantenga estable en los próximos 12 meses y solo un 24% anticipa un empeoramiento, lo que refleja un optimismo moderado y superior al del conjunto del país. El buen tono de la economía balear explica la visión positiva del empresariado: el 76% la valora como buena o excelente. A corto plazo, las perspectivas son de «estabilidad», ya que el 83% espera que la economía se mantenga igual o mejore en los próximos 12 meses, con un nivel muy reducido de pesimismo, según los resultados de la encuesta.

Menos de la mitad

Si el foco se centra en la situación de la empresa balear, la valoración positiva es elevada, aunque con una distribución distinta a la media nacional. Menos de la mitad de los empresarios califica la situación de su empresa como buena (47%, frente al 61% en España), pero Baleares destaca claramente en el tramo más alto: un 39% la considera excelente, más del doble que la media española (17%).

En conjunto, el 86% de las empresas baleares valora su situación como buena o excelente, superando el 78% nacional.

De cara a los próximos 12 meses, las perspectivas se alinean con el resto de comunidades autónomas, con un 49% que prevé una mejora, un 46% que espera estabilidad y solo un 5% que anticipa un empeoramiento, «lo que refleja un escenario de confianza sólida y continuidad empresarial», concluye el informe.

‘Perspectivas Baleares 2026’ concluye que la del archipiélago es «una economía históricamente marcada por el peso del turismo como principal motor de crecimiento, y actualmente presenta un contexto empresarial sólido».

El 66% de los empresarios valora la situación de la economía regional, aunque con una actitud más prudente cuando se analizan las perspectivas, ya que el 83% espera que la economía de la comunidad se mantenga estable en los próximos 12 meses.

En Baleares un 39% de directivos que califica la situación de su empresa como excelente, frente al 17% en España.