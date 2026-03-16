El PSIB reclama al Govern un "escudo social" para proteger a la ciudadanía de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio

"Reclamamos un contundente 'no a la guerra' por parte del Govern", es la sentencia de la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez. La socialista ha reclamado este lunes al Govern balear que condene el conflicto en Oriente Medio, se sume a ese "no a la guerra" y apruebe de manera inmediata un "escudo social" para proteger a la ciudadanía de las consecuencias económicas del conflicto.

En una rueda de prensa en Palma, Sánchez ha pedido un paquete de medidas para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía, similares a las que impulsó el anterior Govern tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Cabe destacar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, descarta por ahora adoptar medidas ante el encarecimiento del precio de la energía provocado por la guerra en Irán, aunque el Ejecutivo autonómico sigue con "preocupación" la evolución del conflicto y sus posibles efectos sobre la economía de las familias.

Sánchez ha advertido de que la situación "avanza muy rápidamente" y ha señalado que en Baleares el precio de la gasolina ya se sitúa prácticamente en los dos euros por litro: "Esto afecta al transporte, a la agricultura y a la cesta de la compra".

“Exigimos una actitud activa y de protección a todas las personas que vivimos en Baleares”, ha reclamado Sánchez, quien ha subrayado que la única medida vigente en estos momentos es la gratuidad del transporte público.

Asimismo, ha recordado que este martes el Gobierno de España activará un primer paquete de medidas "para apoyar a la población" ante las consecuencias económicas del conflicto. Frente a ello, ha criticado la actitud de la presidenta del Govern, Marga Prohens, al considerar que para ella esta situación "no es una prioridad".

Por último, ha avanzado que el PSIB registrará iniciativas para proteger tanto al tejido productivo como a la ciudadanía, y ha asegurado que su grupo parlamentario está dispuesto a negociarlas con el Partido Popular para que salgan adelante.