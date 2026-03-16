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PP y Vox pactan eliminar el requisito de catalán en docentes de difícil cobertura y en otras plazas en función pública

Manuela Cañadas ha explicado en la rueda de prensa previa al pleno que estas medidas ya están pactadas con los 'populares' tras "largas reuniones y negociaciones"

La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d), en un pleno

La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d), en un pleno / Tomàs Moyà - Europa Press

EP

PP y Vox han acordado eliminar el requisito del catalán en las plazas docentes de difícil cobertura y en categorías laborales básicas en la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha explicado este lunes en la rueda de prensa previa al pleno que estas medidas ya están pactadas con los 'populares' tras "largas reuniones y negociaciones".

La eliminación de el requisito lingüístico en estas plazas se introducirá vía enmiendas en el proyecto de ley de proyectos estratégicos.

Asimismo, han pactado bajar la nota necesaria para obtener el certificado de catalán en la educación y que los alumnos que cursen un año en el extranjero puedan obtenerlo también cuando vuelvan.

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((Habrá ampliación))

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