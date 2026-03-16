Tras la nieve y el viento de Samuel, Mallorca recupera la calma: así será el tiempo en los próximos días

Mallorca comienza a recuperar la calma tras un fin de semana marcado por la intensidad de la borrasca Samuel. El temporal, nombrado por el servicio meteorológico de Andorra, ha azotado con dureza el archipiélago balear, dejando imágenes puramente invernales con nieve en las cumbres más altas de la Serra de Tramuntana y rachas de viento que han alcanzado dimensiones extraordinarias.

Según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el paso de Samuel ha sido especialmente virulento en la isla vecina de Menorca, donde se han alcanzado rachas de 100 km/h y olas de hasta 13 metros de altura máxima. En Mallorca, la situación no ha sido mucho más clemente: las precipitaciones han dejado acumulados de hasta 35 l/m² en Lluc y una fina capa de nieve por encima de los 850 metros de altitud.

Alerta amarilla por viento

La semana arranca todavía bajo los efectos de los últimos coletazos de la borrasca. Para este lunes, Mallorca mantiene activa la alerta amarilla durante la mañana de este lunesdebido al viento de componente norte. Se esperan rachas de entre 70 y 80 km/h, especialmente en cumbres, cabos y en el nordeste de la isla.

Sin embargo, la tendencia es de una clara mejoría. Los intervalos nubosos de las primeras horas darán paso a un cielo poco nuboso o despejado a medida que avance la mañana. Las temperaturas máximas iniciarán un ascenso, situándose entre los 14 y 19°C, mientras que el viento amainará por la tarde, rolando a componente oeste.

Estabilización y brisas costeras

El escenario meteorológico cambiará de forma radical a partir del martes. La situación de estabilidad se generalizará en toda la isla gracias a la influencia de las altas presiones.

El martes amanecerá con cielos despejados. Aunque las temperaturas nocturnas sufrirán un descenso, los valores diurnos se mantendrán estables o en ligero ascenso, regalando una jornada mucho más apacible. El viento, gran protagonista del fin de semana, será en general flojo con brisas costeras durante la tarde.

De cara al miércoles, la tregua se consolida. La Aemet prevé un predominio de cielo poco nuboso con temperaturas sin apenas cambios. El viento soplará flojo del oeste y suroeste, girando por la tarde a componente este y nordeste, confirmando el fin definitivo del episodio de mal tiempo.

Ambiente primaveral

La jornada del jueves mantendrá la tónica de estabilidad atmosférica. Se espera un predominio de cielo poco nuboso, aunque no se descarta la aparición de algún intervalo de nubes bajas hacia el mediodía debido a la entrada de humedad desde el Mediterráneo.

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En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas podrían subir ligeramente, mientras que las máximas tenderán a bajar de forma suave. El viento soplará de flojo a moderado de componente nordeste, cerrando una semana de transición que ha llevado a Mallorca de los rigores de la borrasca Samuel a una calma necesaria para encarar la recta final de marzo.