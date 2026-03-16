Tiempo
La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
Las precipitaciones de marzo incrementan el nivel del conjunto, que es del 67'7%, y supera en cinco puntos al de principios de febrero
Las precipitaciones de marzo y la nevada más intensa del año, que se ha producido este fin de semana en la Serra de Tramuntana, han disparado las reservas hídricas de los embalses que suministran Palma. Siguen creciendo y rozan el 70% entre Cúber y el Gorg Blau, según la última actualización que ha publicado Emaya. La AEMET explicó que durante la noche del sábado al domingo cuajaron varios centímetros de nieve a partir de los 850 metros en Mallorca.
Este lunes, la reserva conjunta de ambos es del 67'7%. Una cifra superior al que presentaban a principios de febrero, que era del 62'43%.
En términos individuales, el de Cúber está más lleno. Supera el 70% (70'19%) y el Gorg Blau, que tiene una capacidad mayor, está a un 66'14%.
Precipitación acumulada en Mallorca
El sábado hubo buenos registros de precipitación acumulada. La estación que más lluvia recogió fue la de Lluc en Escorca (34'1 mm), seguida de la de Son Torrella, también en Escorca (28'8 mm). Los otros municipios de Mallorca donde se acumuló más lluvia fueron Pollença, Bunyola y Artà.
Mejoran respecto a final de año
La situación a final del año pasado fue peor. Los embalses no llegaban al 30% de la capacidad, en cambio las precipitaciones de los últimos meses han disparado las reservas, que presentan un buen registro.
Previsión meteorológica esta semana
Según la previsión meteorológica de la AEMET esperan que a finales de la semana pueda volver a llover, sobre todo el domingo. En Palma hay un 85% de posibilidades en una jornada que habrá más 6.000 atletas que competirán en una media maratón y los 10K por las calles de la ciudad.
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