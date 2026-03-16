Los médicos retoman la huelga y dejan 76 operaciones y 3.882 consultas suspendidas en Baleares

La huelga de médicos ha vuelto hoy a la sanidad pública balear con una nueva jornada de paros que ha obligado a suspender 76 operaciones y 3.882 consultas y actos asistenciales en el conjunto del archipiélago, según los datos facilitados por el Ib-Salut. Se trata de la primera jornada de la segunda semana de huelga convocada este año por los facultativos contra el borrador del nuevo estatuto marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. La anterior tanda de paros se celebró en febrero y la previsión es mantener una semana de huelga al mes hasta junio.

Mallorca ha concentrado, de nuevo, la mayor parte de la actividad cancelada. En la isla se han suspendido 60 operaciones, además de 1.303 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas y 1.784 consultas de Atención Primaria. En Menorca han quedado aplazadas 5 operaciones, 186 consultas y pruebas diagnósticas y 166 consultas de Atención Primaria. En Ibiza, la jornada se ha saldado con 11 operaciones suspendidas, además de 253 consultas y pruebas diagnósticas y 190 consultas de Atención Primaria. En total, la primera jornada de esta nueva semana de huelga deja 1.742 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas suspendidas y 2.140 consultas de Atención Primaria aplazadas, además de las 76 intervenciones quirúrgicas canceladas.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha asegurado en una nota de prensa que la convocatoria está teniendo un "impacto asistencial importante" y ha hablado de un seguimiento "amplio", especialmente entre los MIR y en algunos servicios hospitalarios. En concreto, el sindicato afirma que en Mallorca el paro habría rondado entre el 75% y el 80% en consultas externas y el 60% en Atención Primaria, mientras que en servicios estratégicos como Anestesia en Son Espases la adhesión habría alcanzado el 95%. En Menorca, Simebal sitúa el seguimiento entre el 70% y el 75% en el ámbito hospitalario y en torno al 45% en Atención Primaria. En Ibiza y Formentera, lo cifra en un 70% hospitalario y alrededor del 40% en Primaria. Por el momento, sin embargo, el Ib-Salut no ha facilitado cifras oficiales de seguimiento.

Preguntado por la huelga en una rueda de prensa este lunes, el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, ha subrayado la gravedad de los paros y el impacto que tendrán en la sanidad de las islas: "Ya es la decimosegunda jornada de huelga en el plazo escaso de un año. Si una huelga de médicos de un día ya es preocupante, una decimosegunda jornada ya es un auténtico drama para un sistema sanitario", ha afirmado.

Ureña ha insistido en que las once primeras jornadas de huelga ya dejaron "unos 20.000 actos asistenciales suspendidos" en las islas, que después el sistema debe intentar absorber "lo antes posible", lo que genera nuevas tensiones. En este sentido, ha defendido que el Ib-Salut está intentando reprogramar toda la actividad cancelada "de la manera más rápida posible", aunque procurando que el impacto sobre el funcionamiento ordinario del sistema sea "el mínimo posible".

El director general también ha vinculado los últimos episodios de saturación hospitalaria, como el de hace dos semanas en las urgencias de Son Espases, con el efecto acumulado de estas cancelaciones. Según ha explicado, el sistema sanitario balear tiene ya toda su capacidad prácticamente al máximo, con "todas las camas de todos los hospitales" abiertas, además del hospital Verge de la Salut, la red concertada y la contratación de camas adicionales en centros privados: "Pero no se puede crecer infinitamente", ha resumido.