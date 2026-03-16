El Ib-Salut lanza EspaiSalut: una nueva ‘app’ para llevar la tarjeta sanitaria en el móvil, pedir cita o consultar informes médicos

El Ib-Salut ha puesto en marcha EspaiSalut, una nueva plataforma digital que permitirá a los ciudadanos de Baleares consultar su información sanitaria y hacer trámites desde el móvil o desde una web, sin necesidad de desplazarse al centro de salud para muchas gestiones administrativas.

La herramienta ya está disponible tanto en la web espaisalut.ibsalut.es como en formato aplicación móvil para Android e iOS, y nace con la idea de convertirse en el nuevo punto de entrada digital al sistema sanitario público balear. Entre otras funciones, permitirá llevar la tarjeta sanitaria virtual en el móvil, pedir cita con el centro de salud, consultar informes médicos, resultados de pruebas, medicación prescrita o incluso alergias registradas y voluntades anticipadas. La nueva plataforma sustituye a la antigua 'app' de Cita Previa, que dejará de funcionar.

Qué se podrá hacer con EspaiSalut

La principal novedad más visible para los usuarios es que la tarjeta sanitaria pasa a tener versión virtual. La tarjeta física seguirá existiendo y será válida, pero quien quiera podrá llevarla también en el teléfono móvil mediante un código QR con el que identificarse en centros de salud, hospitales y farmacias. Además, desde esa misma plataforma se podrá pedir la renovación de la tarjeta, solicitar un duplicado o modificar algunos datos vinculados a ella.

Otra de las funciones importantes será la gestión de citas. A través de EspaiSalut se podrán solicitar citas administrativas, con enfermería o con el médico del centro de salud, revisar citas pasadas y futuras y consultar con más margen que hasta ahora: el Ib-Salut ha ampliado el plazo para pedir cita y ya no se limitará a 15 días, sino que permitirá hacerlo hasta con dos meses de antelación.

En este apartado, además, el sistema incorpora un nuevo gestor de citas basado en circuitos asistenciales. Según ha explicado el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, la aplicación orientará al usuario sobre cuál es el profesional o el circuito más adecuado según la necesidad que tenga.

Otra novedad es el acceso directo a la historia clínica. Hasta ahora, obtener cierta documentación sanitaria obligaba muchas veces a acudir al centro o a iniciar trámites específicos. Con EspaiSalut, la idea es que el usuario pueda consultar directamente informes médicos, resultados de análisis o pruebas diagnósticas y descargar esa documentación. En este sentido, Ureña ha recordado que cada año se registran en Baleares alrededor de 20.000 solicitudes de acceso a historias clínicas en papel, por lo que esta nueva vía busca evitar parte de esos desplazamientos y esperas.

La plataforma también permitirá consultar alergias registradas y voluntades anticipadas, además de poder acceder a la historia clínica digital, donde se recoge también actividad sanitaria generada fuera del sistema público balear cuando esté integrada en ese circuito.

Medicación y posología

EspaiSalut también incorpora un apartado específico de medicación, vinculado al nuevo sistema de receta electrónica SIGMA. Desde ahí se podrá consultar toda la medicación prescrita, incluidas las pautas de tratamiento, la posología, la hoja de indicaciones y el calendario de dispensación.

Es decir, el usuario podrá ver qué medicamentos tiene activos, cómo debe tomarlos y cuándo le corresponde recogerlos. La aplicación incluirá además un buscador de farmacias y la consulta de farmacias de guardia.

El sistema también permitirá recibir notificaciones en tiempo real, por ejemplo para recordar una cita, avisar de cuestiones relacionadas con la medicación o lanzar alertas a las que el propio usuario se suscriba dentro del portal.

En todo caso, no todas las funciones tendrán el mismo nivel de acceso. Para solicitar citas médicas, al no mostrar información clínica, el sistema mantendrá la autenticación más sencilla, con el número de tarjeta sanitaria y la fecha de nacimiento.

En cambio, para consultar datos sensibles, como informes, resultados o medicación, será necesario identificarse mediante sistemas seguros, como Cl@ve permanente, DNI electrónico, certificado digital o sistemas equivalentes de otros países de la Unión Europea.

Desde el Ib-Salut han insistido en que este punto es clave porque la aplicación manejará información sanitaria especialmente sensible y, por tanto, el acceso estará protegido para que solo pueda entrar el propio usuario, una persona autorizada o los profesionales sanitarios que correspondan.

En todo caso, la nueva plataforma también permitirá hacer otros trámites administrativos, como solicitar un cambio de profesional sanitario, presentar solicitudes, aportar documentación o consultar el estado de algunos procedimientos.

Además, el usuario podrá modificar algunos de sus datos personales, como la preferencia de comunicación, y en el futuro se incorporarán nuevas herramientas de relación directa con el sistema, como buzones de quejas, sugerencias o agradecimientos.

Según ha explicado Ureña, la idea es que EspaiSalut vaya creciendo en los próximos meses con nuevos canales de comunicación, como el correo electrónico, la mensajería instantánea u otras formas de asistencia virtual.

En este sentido, aunque desde hoy ya están operativas varias funciones, el Ib-Salut ha presentado EspaiSalut como un proyecto que irá ampliándose poco a poco. La plataforma estará disponible en catalán, castellano, inglés y alemán y contará con vídeos explicativos para ayudar a los usuarios en sus primeros pasos. El presupuesto global del proyecto asciende a 2,46 millones de euros, con financiación parcial de fondos europeos Next Generation. En la práctica, la intención es que muchas gestiones que hasta ahora obligaban a llamar, desplazarse o pedir una cita administrativa puedan resolverse directamente desde el teléfono.