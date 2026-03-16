Los hospitales como Son Espases podrían anticipar la presión en Urgencias con hasta un mes de antelación

La presión en las urgencias hospitalarias, uno de los grandes quebraderos de cabeza del sistema sanitario, podría anticiparse con semanas de margen. Un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC, CSIC-UIB) junto a médicos vinculados a diferentes hospitales de Baleares demuestra que es posible predecir el número de pacientes que acudirán a urgencias con hasta un mes de antelación utilizando modelos matemáticos.

El trabajo, que se ha publicado en la revista internacional Plos One, se ha desarrollado a partir de datos del hospital de Son Espases y concluye que estos modelos pueden estimar la afluencia de pacientes con un margen de error inferior al 10%, una precisión que los autores consideran suficiente para planificar recursos sanitarios. La investigación llega, además, en una semana especialmente sensible después de la saturación en las urgencias del hospital de referencia.

El traumatólogo de Son Llàtzer Ángel del Río, segundo firmante del estudio, explica que el objetivo es aportar herramientas para anticipar un fenómeno que hasta ahora se gestiona casi a ciegas. "Urgencias es un servicio que siempre tiene las puertas abiertas y vienen los pacientes que vienen, no se programa. Precisamente por eso es un ámbito donde la predicción puede ser extremadamente útil", señala.

Para el estudio, los investigadores analizaron más de 600.000 visitas a urgencias registradas en Son Espases entre 2015 y 2022 (excluyendo el periodo de la pandemia), con el objetivo de identificar patrones que permitan prever la llegada de pacientes. A partir de esos datos se entrenaron distintos modelos de aprendizaje automático capaces de estimar cuántas personas acudirán a urgencias en cada turno del hospital (mañana, tarde y noche) y también según el perfil de riesgo del paciente.

"Se ha utilizado inteligencia artificial para analizar todos esos datos y desarrollar modelos suficientemente buenos como para hacer predicciones útiles", explica Del Río. El modelo que mejor funciona utiliza variables relativamente simples: el calendario (mes, día de la semana o festivos) y la población atendida por el hospital. Es decir, no hace falta conocer datos clínicos complejos para anticipar la presión asistencial: "La conclusión principal es que simplemente con el calendario y la población se puede hacer una predicción bastante aproximada de los pacientes que van a acudir a urgencias", resume el médico.

El clima importa menos de lo que parece

Uno de los hallazgos que más llama la atención es que factores que a priori podrían parecer determinantes, como el clima, apenas mejoran la capacidad de predicción. En cambio, el calendario sí explica buena parte de las variaciones en la asistencia a urgencias. "Cada época del año tiene sus patologías: la gripe en invierno, determinadas lesiones en verano… El modelo no explica las causas, pero detecta ese patrón", explica Del Río.

También analizaron el impacto del turismo, una variable especialmente relevante en Baleares por el fuerte aumento de población en verano. Sin embargo, su efecto en las urgencias, al menos en las de Son Espases, no es tan relevante. Según el estudio, los pacientes no residentes representan poco más del 5% de las visitas a urgencias, en parte porque muchos turistas recurren a la sanidad privada.

Con todo, los investigadores creen que estos modelos pueden convertirse en una herramienta útil para la gestión sanitaria, porque con una estimación anticipada de pacientes, los hospitales podrían organizar los recursos como el personal, las camas o los turnos de enfermería: "Todos los modelos son imperfectos, pero hay algunos que son lo suficientemente útiles como para permitir una planificación estratégica", señala Del Río.

El médico considera que este tipo de herramientas deberían incorporarse progresivamente a la gestión sanitaria, aprovechando el gran volumen de datos que ya generan los sistemas de información hospitalarios: "Hasta ahora muchas decisiones se han tomado sin datos. Hoy tenemos herramientas matemáticas muy potentes para analizarlos", afirma.

Un modelo exportable a otros hospitales

De hecho, aunque el estudio se ha realizado con datos de Son Espases, los investigadores creen que el sistema podría aplicarse a otros hospitales. La clave es que el modelo utiliza variables muy sencillas que están disponibles en cualquier sistema sanitario: "Lo ideal sería probarlo en otros hospitales de Baleares y comprobar si funciona igual", señala Del Río.

La intención de los investigadores es que si los resultados se repiten, el modelo se convierta en una herramienta para anticipar la presión asistencial y ayudar a los hospitales a prepararse con tiempo ante picos de demanda, algo especialmente relevante en un servicio como urgencias.