El Govern inmoviliza en Mallorca una partida de minicalabacines de Sudáfrica por no cumplir la normativa
La Conselleria de Agricultura recuerda que los alimentos comercializados deben incluir información para garantizar la trazabilidad, como el número de lote o la fecha de consumo preferente.
La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ha inmovilizado en Mallorca una partida de minicalabacines procedentes de Sudáfrica tras detectar irregularidades en el etiquetado durante una inspección realizada en un establecimiento mayorista de distribución de frutas y hortalizas.
En concreto, los productos no incluían el número de lote ni la fecha de caducidad o de consumo preferente, dos datos obligatorios para garantizar la trazabilidad de los alimentos y la seguridad de los consumidores.
Inspección en un mayorista de frutas y hortalizas
La actuación se ha llevado a cabo a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, que mantiene controles periódicos sobre los productos que se comercializan en Baleares, especialmente aquellos que llegan de países terceros.
Tras la inspección, la partida fue precintada e inmovilizada, al incumplir los requisitos básicos de identificación y etiquetado exigidos por la normativa vigente.
Refuerzo de la vigilancia sobre los productos importados
El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha explicado que este tipo de controles busca comprobar que todos los productos agroalimentarios que se venden en las Islas cumplen la legislación, con especial atención a los importados desde fuera de la Unión Europea.
Además, ha remarcado que estas actuaciones también responden a la petición del sector primario de reforzar la vigilancia sobre los productos importados para evitar posibles casos de competencia desleal.
Obligación de garantizar la trazabilidad de los alimentos
Desde la Conselleria recuerdan que todos los alimentos comercializados deben incorporar la información necesaria para asegurar su trazabilidad. Entre esos datos figuran el número de lote y otras indicaciones obligatorias para el consumidor, como la fecha de caducidad o de consumo preferente.
El objetivo de estas inspecciones, que se realizan durante todo el año, es doble: proteger a los consumidores y defender los intereses del sector agroalimentario de Baleares, además de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de calidad alimentaria y etiquetado.
Sanciones de hasta 15.000 euros
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la apertura de un expediente sancionador. En los casos de infracciones graves, las multas pueden ir desde 3.000 hasta 15.000 euros, o incluso alcanzar una cuantía de hasta cinco veces el valor del producto.
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