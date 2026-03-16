El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico

La Conselleria d’Educació i Universitats y la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural han sacado a licitación el servicio de comedores escolares para los cursos 2026/2027, 2027/2028 y 2028/2029. El contrato establece como requisito que los menús incluyan un mínimo del 10% de producto local y un 10% de producto ecológico.

Además, en los criterios de adjudicación se valorará que al menos un 15% de los alimentos utilizados sean de origen local y otro 15% de producción ecológica. Según el Govern, estos porcentajes superan los requisitos establecidos por el Gobierno central.

La medida se enmarca en el acuerdo aprobado por el Consell de Govern el pasado mes de agosto para introducir criterios que prioricen el producto local en las licitaciones públicas, una demanda planteada por el sector primario.

El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha señalado que la licitación pretende avanzar hacia un modelo en el que el producto local y ecológico esté presente en los contratos de la administración autonómica.

Por su parte, el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha destacado el papel de los comedores escolares en la alimentación del alumnado y ha reiterado el objetivo del Govern de ampliar este servicio en los centros de infantil y primaria de las Illes Balears. "Esta apuesta no solo refuerza el bienestar de los niños, sino que garantiza que todas las familias, vivan donde vivan, tengan acceso a un servicio de calidad, saludable y adaptado a las necesidades de los centros", ha señalado el conseller.

La licitación prevé dar servicio a 62 centros educativos públicos —31 en Mallorca, tres en Menorca y 28 en Ibiza— y cuenta con un presupuesto base de más de 9,2 millones de euros. El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarse dos años más.

Entre los nuevos criterios también se incluyen cambios en la composición de los menús. Se establece la presencia diaria de fruta fresca, seis raciones mensuales de legumbres y pescado y se limita a dos días al mes el consumo de carne roja. Asimismo, se elimina la carne procesada y se prevé que la pasta y el arroz sean integrales, salvo cuando la receta no lo permita.