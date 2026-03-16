El Consell de Mallorca recurre al Supremo la sentencia que rechaza eliminar el carril Bus Vao

Acata, respeta, pero no comparte. El Consell de Mallorca va a recurrir ante el Supremo la sentencia dictada por un tribunal de Madrid, que rechazó la eliminación del polémico carril Bus Vao, que está situado en el tramo de la autopista del aeropuerto a la entrada de Palma.

El recurso ante el Supremo ha sido anunciado esta mañana por el conseller del área de infraestructuras y carreteras, Fernando Rubio, que insiste en que se debe respetar la decisión del Consell de eliminar este tramo que restringe la circulación, porque considera que no solo no facilita el tránsito de vehículos, sino que aumenta el nivel de inseguridad.

Rubio ha explicado que esta decisión de recurrir la sentencia cuenta con el apoyo de los servicios jurídicos del Consell de Mallorca. Se defenderá de nuevo ante los tribunales que los informes técnicos presentados por la institución insular deben ser respetados y valorados, porque presentan datos técnicos que demuestran que las razones por las que se justificó la instalación del carril Bus Vao han fracasado.

El conseller recordó que el Consell tiene la obligación de defender la titularidad de la autopista y por lo tanto las decisiones sobre circulación las debe adoptar la institución. Por ello, considera que la Dirección General de Tráfico no debería oponerse a que se elimine este tramo, justificándolo por razones de seguridad del tráfico.

Fernando Rubio consideró que no tiene ningún sentido que los informes del Consell sí sean vinculantes para instalar este carril y, en cambio, no lo sean cuando la institución ha decidido eliminarlo. E insistió en que no se trata de una decisión caprichosa, sino que los datos sobre el nivel de tráfico y los que reflejan el aumento del número de accidentes, justifican su eliminación.

Precisamente, el tribunal de Madrid lo que reprochó al Consell es que aportara datos de seguridad que reflejaban un espacio muy corto de tiempo y señalaba que, al menos, se debería haber esperando un año para determinar la efectividad, o no, de dicho carril.

También reprochaba la sentencia que el número de siniestros en este tramo de la autopista era incluso inferior al número de accidentes ocurridos en otras carreteras de Mallorca.

Para el conseller, el análisis correcto debería centrarse únicamente sobre los resultados de la circulación en este tramo de la autopista y no sobre otras vías de la isla. Y por ello volvió a recordar los datos elaborados por los servicios técnicos que indican que en el periodo entre enero a finales del octubre de 2023 la cifra de accidentes en el carril Bus Vao pasó de 27 a 55, es decir, aumentaron más de un 50% con respecto al año anterior. Estas cifras se anteponen a los resultados del carril contrario, es decir, del tramo en dirección al aeropuerto que pasaron de 37 a 32 accidente.

También los datos analizan el grado de ocupación de este tramo restringido, en el que solo se permite la circulación con vehículos ocupados por un mínimo de dos personas, que solo fue de un 7% en invierno y del 10% en los meses de verano. En cambio, los otros dos carriles aumentan su nivel de ocupación. También recordó Rubio que por la ubicación del carril la mitad de autobuses de la EMT no lo pueden utilizar, porque no permite el acceso hacia la autopista.

El Consell confía en que el Tribunal Supremo tenga en cuenta que el carril Bus Vao ha sido un fracaso y que es una instalación, acordada por el anterior equipo de gobierno, rechazada por los ciudadanos. “Nosotros apostamos por crear infraestructuras útiles y no por vías que no funcionan", sentenció.

En estos momentos el carril Bus Vao no existe, ya que desde que se realizaron las obras para mejorar la Vía de Cintura no se han vuelto a pintar las líneas amarillas. El conseller confirmó que, de momento, no se volverá a instalar dicho carril mientras continúen las obras de mejora de esta carretera y anunció que en breve está previsto la mejora de la mediana.

El conseller confirmó que en los próximos días está previsto una reunión con los responsables de la Dirección General de Tráfico. En este encuentro está previsto volver a insistir en que la DGT autorice la eliminación definitiva de dicho carril. De momento, el Ministerio de Interior, del que depende la DGT, se ha negado de una manera reiterada en dar la razón al Consell y justifican que se mantenga dicho carril por razones de seguridad.